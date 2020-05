Kötelező védelem, a kirendelt védő

A büntetőeljárásban a kötelező védelem azt jelenti, hogy a terheltnek szükségszerűen rendelkeznie kell egy általa meghatalmazott vagy a bíróság által kirendelt védővel, ügyvéddel.

A büntetőeljárásban kötelező a védő részvétele, ha a bűncselekményre a törvény öt évi vagy annál súlyosabb szabadságvesztést rendel, a terheltet fogva tartják, vagy ha a terhelt hallássérült, siketvak, vak, beszédképtelen vagy a beszámítási képességére tekintet nélkül kóros elmeállapotú.

Új megoldása a törvénynek, miszerint a kirendelt védő személyét nem a kirende­lő szerv, hanem a Magyar Ügyvédi Kamara állapítja meg.

A kirendelés indokaként meghatározható ok felmerülésétől jogosult a terhelt arra, hogy érdekében a kirendelt védő eljárjon.

Ha a hatóság vagy a bíróság azért rendel ki védőt az eljárás folyamán, mert ezt indokoltnak tartja, akkor a védő részvétele az eljárás későbbi szakaszában is kötelező lesz. A bírósági eljárásban a védő részvétele kötelező, ha a védő kirendelését a terhelt indítványozza.

A kötelező védői részvétel csak a törvényben meghatározott esetekben jelenti azt, hogy bizonyos eljárási cselekményeknél a védő jelenléte feltétlenül kötelező. A védő tárgyalási szakaszban való részvétele egyszersmind jelenléti kötelezettséget is magában foglal.

A védő köteles akadályoztatása esetén, előre nem ismert elháríthatatlan akadály felmerülése kivételével helyettesítéséről gondoskodni, amennyiben az eljárási cselekményen védő részvétele kötelező.

Az akadályoztatás tényéről az eljárást folytató bíróságot, ügyészt, illetőleg nyomozó hatóságot az eljárási cselekmény megkezdése előtt értesíteni, amennyiben az eljárási cselekményen védő részvétele kötelező és előre nem ismert elháríthatatlan akadály miatt helyettesítéséről nem tud gondoskodni.

Vezető képünk illusztráció.