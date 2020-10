Köszönjük a hűséget!

Ahogy azt már olvasóink is jól tudják, minden hónapban díjazzuk a Dunaújvárosi Hírlap hűséges előfizetőit. Mindazok, akik már hosszú ideje lapozzák újságunkat nap mint nap, automatikusan részt vesznek egy nyereménysorsoláson, és három szerencsés nyertest valamilyen ajándékban részesítünk. Ezúttal digitális vérnyomásmérő készülékeket adhatott át Várkonyi Zsolt, a Dunaújvárosi Hírlap főszerkesztője a nyerteseknek.

Egyikük Gyarmati József volt, ő feleségével együtt érkezett szerkesztőségünkbe. Mint azt elmesélték, körülbelül huszonöt esztendeje fizetnek elő a Hírlapra, mert érdekli őket, milyen fejlemények történnek a városban. Annak ellenére, hogy sokáig Mezőfalván laktak, és csak négy évvel ezelőtt költöztek vissza a városba, ugyanúgy nyomon követték a helyi eseményeket. A mindennapi rutin úgy zajlik a családban, hogy a reggeli után kiveszik a postaládából az újságot, és akkor lapozzák át. Gyarmati Józsefné arról is beszélt, hogy minden nyereményjátékon részt vesz, minden megfejtést be szokott küldeni, ám eddig sosem volt szerencséje. Éppen ezért most nagyon örülnek ennek az ajándéknak.

A vidám természetű Nagy István Baracsról érkezett átvenni a nyereményét. Ő perkátai születésű, és 1962-ben költözött Dunaújvárosba. Akkortájt lett a Hírlap előfizetője, és hiába is telepedett le 1990-ben Baracson, azóta is hűséges olvasónk. Mint mondta, annak idején több újság is járt, végül a Hírlap az, amelyet mindig elolvas. Azt is mondta, hogy elég korán kiviszik a lapot, így amikor ő felkel, már ott van a postaládájában. Ki is veszi akkor, olvasgatja, és délután is szokta még lapozgatni. Mosolyogva megjegyezte, ő is szokott játszani, de eddig csupán egy ezerforintos könyvutalványt nyert, így ő is köszönettel fogadta a mostani ajándékot. Először a 26-os építőipari vállalatnál dolgozott, majd harminc évig mozdonyvezető volt a vasműben. Szívesen mesélt azokról az időkről is.

Ebben a hónapban a harmadik nyertesünk Gremsperger Emőke lett, aki munkaügyi teendői miatt nem tudott jelen lenni a hétfői találkozón, így neki egy másik időpontban fogjuk majd átadni a csomagot.