Korszerűsítették az általános iskolát

Száz­húsz­milliós energetikai korszerűsítés után vehetik birtokba a diákok a József Attila Általános Iskola épületét.

– Nagy örömmel jelenthetem ki, hogy a fejlesztések megtörténtek. A kivitelezés határ­időre lezajlott – fogalmazott Csányi Kálmán polgármester a megújult energetikájú általános iskola átadóünnepségén. A korszerűsítés során új hőszigetelést kaptak az iskola falai, kicserélték a nyílászárókat, korszerűsítették a fűtési rendszert és napelemekkel egészítették ki az épület elektromos hálózatát. A korábban EE energetikai osztályba sorolt iskolaépület üzemeltetése innentől nagyságrendekkel lesz olcsóbb. A beruházás – az energiapazarlás elkerülésével – nagyban csökkenti a fűtési költségeket úgy, hogy közben – mint a polgármester fogalmazott – a diákoknak a leghidegebb teleken sem kell fázniuk az iskola épületének egyetlen pontján sem. A beruházás során felújították a tornaterem szellőztetőrendszerét is.

A 120 milliós településfejlesztési pályázatot önerősre tervezték, ám Pusztaszabolcsnak az időközben megnövekedett költségek fedezésére 20 milliót saját erőből kellett hozzátennie a kivitelezéshez. De muszáj volt, mert 2016 januárjában kiderült: téli szünetet meg kellett hosszabbítani, mert az osztálytermekben olyan hideg volt, hogy kabátban is fáztak a diákok. Csak a korszerű gázkazán cseréje közel 13 millió forintba került.

Az átadón dr. Galambos Dénes miniszterelnöki biztos beszédében elmondta: az iskola épületére a most lezajló beruházással együtt eddig mintegy 160 milliót költöttek, tekintettel az egyéb felújítási munkálatokra is. A miniszterelnöki biztos egyúttal megköszönte Csányi Kálmán polgármester közreműködését, hogy kitartóan és időt nem sajnálva kiállt Pusztaszabolcsért, és minden lehetőséget megpróbált a város javára fordítani. Megerősítette: tervezési szakaszba ért a pusztaszabolcsi vasútfejlesztési projekt kapcsán a felüljáró építése. FMH