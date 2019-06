Korrekt megoldás találtak a szervezők

Rossz hírre ébredtek azok, akik nagyon várták, vagy egyenesen Majka miatt érkeztek volna a ­DUDIK-ra. A zenész a Majka és az Ők formáció élén érkezett volna, az énekes azonban hangszálproblémákkal küzd, és orvosi javaslatra menedzsmentje kedden este tíz órakor lemondta a DUDIK-os fellépést. A szervezők rögtön a megoldást kezdték keresni, a telefonálgatás eredményeként sikeresen kitöltötték a Majkáék helyén maradt űrt. A Necc Party és a Fish! vállalta a fellépést.

„A fesztiválszezon kezdetén gyakorlatilag valamennyi együttes be van táblázva már jó előre” – mondja Kővári Dániel, a DUDIK egyik főszervezője. Arnold Miklós hozzátette, hogy több bandát is felkerestek, mire végül szerda hajnali négyre megszületett a megoldás. A közönség fogadtatása vegyes volt, de többen támogatólag léptek fel. A szervezők méltányosan úgy döntöttek, a szerdai napijeggyel rendelkezők bejöhetnek csütörtökön is, vagy elcserélhetik azt egy másik napra.