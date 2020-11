Koronavírusban elhunyt egy 21 éves lány, akinek nem volt alapbetegsége

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

Milano, 2020.11.11. – 246. nap

Van egy olyan érzésem, hogy nemsokára szigorítani fog a kormány, ezért reggel ismét elrohantam a műterembe. Valójában egy kerámiát csiszolgattam egész nap, amit megoldhattam volna otthon is, de azt hiszem, kezdek írtózni a bezártságtól és az egyedülléttől. Az idő és az egészség a két legértékesebb dolog az életünkben, és a koronavírus pont ezeket lopja. Csiszolgatás közben az jutott eszembe, hogy 7 évesen háremhölgynek öltöztem a farsangi bálon, mert nagyon tetszett az orrot és szájat takaró kendő, ami a sárga török-bugyogós jelmezt egészítette ki. Sohasem gondoltam volna, hogy egyszer hétköznapi öltözetemhez fog tartozni, ráadásul kevésbé romantikus formában, sebészeti maszkként.

A közmondás szerint “a legrosszabb vak, aki nem akar látni”: sokan szerint a kórházak telítettsége annak köszönhető, hogy a bepánikolt fertőzöttek már az első tünet jelentkezésekor rohannak az ügyeletre, és a kórházban kezeltetik magukat ahelyett, hogy otthonukban maradnának. Professzor Roberto Burioni egy Twitter üzenetben válaszolt: “Sokak szerint az elsősegély tele van pánikoló emberekkel: lehetséges. De az a többszáz ember, aki naponta a temetőben végzi a Covid miatt, őket is a pánik hajtotta? Elég legyen a hazugságból!”

Annak ellenére hogy a járvány áldozatai nagyrészt idősek, és legtöbbször más betegséggel is rendelkeznek, tegnap az Ivrea-i kórházban elhunyt egy 21 éves lány, akinek nem volt más alapbetegsége. A lány az első napokban köhögésre és lázra panaszkodott, majd pár nappal később, október 20-án, kezdődő légzési problémája miatt bement a kórházi ügyeletre. A kórházban pozitív lett a tesztje, és az intenzív osztályra került, majd 20 nap után, váratlanul elhunyt. Miután családtagjai jelenleg pozitívak, akár az is előfordulhat, hogy a lány temetésén nem fognak tudni résztvenni.

A kormány ma esti adatai szerint az aktív fertőzöttek száma 613358 az elmúlt huszonnégy órában 32961 az új fertőzött, közülük 8180 (24,81%) Lombardia régióban van.

29444-en (+881 tegnapról mára) szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 3081 (+110) beteget az intenzív osztályon kezelnek (lélegeztetés), és 580833-an orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 372113-an gyógyultak, közülük ma 9090-en.

Az elhalálozottak száma 42956, közülük a mai napon 623-an hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 1028424.

A fertözöttek száma 3,3%-kal emelkedett az elmúlt huszonnégy órában.

Ma 225640 teszt által 32961 fertőzöttet azonosítottak. A járvány gyorsulása az elmúlt hetek tesztarányán keresztül könnyen követhető:

nov.11. 14,6% 225640 teszttel +32961,

nov. 10. 16,11% 217758 teszttel +35098,

nov. 09. 17,1% 147725 teszttel +25271,

nov. 08. 17,06% 191144 teszttel +32616,

nov. 07. 17,18% 231673 teszttel +39811,

nov. 06. 16,14% 234245 teszttel +37809,

nov. 05. 15,69% 219884 teszttel +34505,

nov. 04. 14,42% 211831 teszttel +30550,

nov. 03. 15,49% 182287 teszttel +28244,

nov. 02. 16,39% 135731 teszttel +22253,

nov. 01. 16,30% 183457 teszttel +29907,

okt. 31. 14,77% 215886 teszttel +31758,

okt. 30. 14,45% 215085 teszttel +31084,

okt. 29. 13,32% 201452 teszttel +26831,

okt. 28. 12,31% 198952 teszttel +24491,

okt. 27. 12,61% 174398 teszttel +21994,

okt. 26. 12,56% 198952 teszttel +24991,

okt. 25. 12,61% 174398 teszttel +21994,

okt. 24. 13,64% 124686 teszttel +17012,

okt. 25. 13,14% 161880 teszttel +21273,

okt. 24. 11,06% 177669 teszttel +19644,

okt. 23. 10,52% 182032 teszttel +19144,

okt. 22. 9,44% 170392 teszttel +16079,

okt. 21. 8,55% 177848 teszttel +15199,

okt. 20. 7,36% 147737 teszttel +10874,

okt. 19. 9,45% 98862 teszttel +9338,

okt. 18. 7,99% 146541 teszttel +11705,

okt. 17. 6,59% 165837 teszttel +10925,

okt. 16. 6,66% 150377 teszttel +10010,

okt. 15. 5,40% 162932 teszttel +8804,

okt. 14. 4,82% 152196 teszttel +7332,

okt. 13. 5,24% 112544 teszttel +5901,

okt. 12. 5,41% 85442 tesztettel +4619,

okt. 11. 5,21% 104658 teszttel +5456,

okt. 10. 4,30% 133084 teszttel +5724,

okt. 09. 4,15% 129471 teszttel +5372,

okt. 08. 3,48% 128098 teszttel +4458,

okt. 07. 2,94% 125314 teszttel +3678,

okt. 06. 2,68% 99742 teszttel + 2677.

Az országos tesztarány 14,6% (minden 100 tesztből 15 pozitív), Lombardia tesztaránya 15,52 % (100 tesztből 16 pozitív).

Az elhalálozások száma ismét emelkedett, és valószínűleg továbbra is emelkedni fog. Az eddig megfertőződöttek száma a mai nappal átlépte az egymilliót, és a kórházi ellátásra szorulók száma is új rekordot döntött; az első hullám alatt (április 4-én) a legtelítettebb napon 29010-en szorultak kórházi kezelésre, ma pedig 29444-en.

Úgy tűnik mintha a járvány kicsit lassult volna az elmúlt napokhoz képest, de az is lehetséges hogy holnap a teszt-pozitív arány ismét magasabbra szökken. A több hete bevezetett szigorítások miatt lassulnia kellene a járványnak, ha ez mégsem következne be, a kormány már ezen a hétvégén lépni fog.

Kacziba Andi