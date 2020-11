Kormányzati támogatásból folytatódik a térség településeinek fejlesztése

Térségi fejlesztési igények támogatásáról döntött a kormány, több szomszédos településünk is nagy beruházások előtt áll.

Dr. Galambos Dénes, Dunaújváros és térségének ipar- és területfejlesztésért felelős miniszterelnöki biztosa felidézte, egyeztettek korábban a szomszédos települések polgármestereivel, és Rácalmás, Adony, Kulcs, valamint Nagyvenyim fejlesztési elképzeléseivel a kormányhoz fordultak támogatásért.

– A kormány az összes fejlesztési elképzelést támogatta, ezek a Magyar Közlöny november 11-i számában jelentek meg Orbán Viktor miniszterelnök aláírásával. Olyan fejlesztések valósulhatnak meg, amelyek a helyi közösségek számára fontosak, de pályázati kiírás nem volt elérhető rájuk a Magyar Falu Programban, vagy eu-s pályázatokon. A központi költségvetés terhére a kormány a forrásokat soron kívül biztosítja, mivel jelentős helyi ügyekről van szó. A járványügyi helyzet nagy károkat okoz a költségvetésben, de Magyarország gazdasága a 2010 előtti időkhöz képest most stabil. Az emberek életén és egészségén túl a munkahelyeket is meg kell védeni, ezért is fontos, hogy újabb és újabb fejlesztéseket valósítsunk meg, hiszen ezáltal a helyi gazdaságot is támogatni, segíteni lehet, mindamellett, hogy a kormány elkötelezett a vidék fejlesztésében is – hangsúlyozta dr. Galambos Dénes. A mi választókerületünkhöz tartozó települések tekintetében 1,6 milliárd forintos fejlesztésekről beszélünk, amelyek hozzájárulnak a térség fejlődéséhez, az ott lakók életminőségének javításához. Ennek részeként Rácalmás 180 millió forintot kap óvoda és bölcsőde bővítésére, és 300 millió forintot önkormányzati feladatot ellátó intézmény felújítására. Adony 360 millió forintból komplex útfelújításokat valósíthat meg, valamint a közvilágítás bővítése és parkolóhelyek kialakítása is szerepel ebben a projektben. Nagyvenyim 200 millió forintot fordíthat csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésére, 100 millió forintot közterületek fejlesztésére, út- és járdafelújításra, és 70 millió forintot a víziközmű-rendszer fejlesztésére. Kulcs összesen 413,8 millió forint támogatásban részesül, ebből valósíthat meg a többi között út- és járdafejlesztést, játszótérépítést, közműfejlesztést, buszmegálló-, buszforduló-építést, idősek nappali ellátását szolgáló intézmény kialakítását.

– A beruházások sikeres megvalósítása elsősorban a programfelelős polgármesterek feladata lesz, akik az előkészítő feladatokat kiválóan végezték el, ezért is tudott a fejlesztési javaslatokra a kormány ilyen gyorsan forrást biztosítani. A Magyar Falu Program pályázati kiírásai jelen fejlesztésektől függetlenül jövőre is folytatódnak, mivel ez a falvak, kistelepülések megtartó erejének növelését célzó projekt sikeres, és további jelentős forrásokhoz juthat a vidék lakossága – mondta dr. Galambos Dénes. Az érintett települések polgármestereivel is készítünk interjút a fejlesztések részleteiről.