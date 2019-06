Körforgásos gazdaság – hulladékból érték

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy Magyarország négy ipari ágazata vezető cégeinek székhelye Dunaújvárosban található. Ezek a területek az acélipar, a gépjármű gumiabroncs gyártás, a vasbetonelem gyártás, és a csomagolópapír gyártás. Ez utóbbi egyedüli képviselője hazánkban a Hamburger Hungária Kft., amely a Prinzhorn Csoport tagja, 2014 óta a Magyar Kormány stratégiai együttműködő partnere.

A Hamburger Hungária Kft. ügyvezető igazgatója, Bencs Attila márciusban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel közösen jelentette be – Dunaújváros MJV polgármestere, Cserna Gábor jelenlétében -, hogy 2021 végéig több, mint 14 milliárd forint összköltségű technológia-intenzív beruházást hajtanak végre, amelyhez a magyar államtól egyedi kormánydöntés alapján 1,6 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapnak a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) közreműködésével.

A magyar gazdaság a dimenzióváltás időszakát éli, amit a Magyar Kormány a stratégiájában az új munkahelyek létrejötte mellett ezen cégek által megtestesített kutatás-fejlesztések és a technológia-intenzív beruházások anyagi ösztönzésével is támogat.

Optimális kapacitással

Magyar viszonylatban –, hogy a nagyságrendekkel tisztában legyünk – Dunaújvárosban a csomagolóipari szegmensben közel 800-900 ezer tonna éves kapacitással dolgoznak, ebbe a volumenbe nem csak magukat beleszámolva. Összehasonlításul a Dunaföldvár határában felépített és sikeresen elindult új, egészségügyi papíripari termékeket gyártó üzemnek, a Vajda Papír Kft.-nek 35 ezer tonna a kibocsátása. Korábban Magyarországon sokkal több telephelye volt a papíripari cégeknek, de valamiért ezek a vállalkozások nem tudtak megmaradni, ezek a privatizációk valamiért nem sikerültek. Vagy nem volt tőkeerős a partner, vagy rosszul mérték fel a cég helyzetét, esetleg valamilyen más rövidtávú szemlélet miatt megszűntek.

Dunaújváros földrajzilag és logisztikailag a papírgyártás szempontjából jó helyen van nem csak magyarországi viszonylatban, hanem Európában is. Jó az összeköttetés az európai piacokkal, így akár egy-két ezer kilométeres távolság sem számít kritikusnak. Naponta 300-400 kamion fordul meg a gyárban, ez a ki- és beszállításra együttesen vonatkozik.

A költséghatékonyság a verseny fő eleme

Hogy mekkora is a Hamburger Hungária gyára a maga 700 ezer tonnás éves kapacitásával nemzetközi viszonylatban, azt jól érzékelteti, amit Bencs Attila ügyvezető igazgató mond: „ez a kapacitás ebben a csomagolópapír termék portfólióban egy versenyképes méret, ami még lehetne egy kicsit nagyobb is”. A világ azon részén, mint Kínában, ahol a kikötők mellett több, mint tíz milliós városok is vannak, ott több millió tonna kapacitást is létre lehet hozni. Európában azonban egymilliós kapacitásnál már megáll a gazdaságossága egy ilyen telephelynek, ugyanis logisztikai szempontból nem éri meg ebben a környezetben nagyobbat működtetni.

Ebben az iparágban a költségek döntik el, hogy ki él tovább. A technológia, az innováció is számít, de a költséghatékonyság a versenynek a fő eleme. Az egymillió tonnás kapacitás felé tendálnak, hiszen ezzel tovább csökkennének az általános költségek, és a gyártósorok fajlagos költségei is. Európában két, három helyen van ekkora kapacitású telephely.

Körforgásos gazdaság – hulladékból érték

A Prinzhorn cégcsoporthoz tartozó három – Dunaújvárosban működő – papíripari vállalat tevékenysége egyedülálló hazai példája a hulladékból értéket teremtő körforgásos gazdaság megvalósulásának. A Duparec Kft. begyűjti a papírhulladékot, a Hamburger Hungária Kft. újra hasznosítja, kiváló minőségű barna hullám – alappapírt gyártva belőle, a Dunapack Magyarország Kft. pedig esztétikus és testre szabott hullámtermék csomagoló eszközöket állít elő.

Már amiből a hulladék származik, az sem mindegy, mondja Bencs Attila. Náluk a hulladék papír – szakmai nyelven mondva – akár tízszer is megfordulhat. Magyarországon is kritikus kérdés, hogy előkerül-e a használt papírhulladék, ami még anyagában hasznosítható lenne. Elsőrangú szempont éppen ezért az, hogy a papírtermék ne hulladék égetőben, vagy a vegyes szemétben végezze, hanem szelektív begyűjtésre kerüljön, hiszen ebben az esetben már a majd feldolgozásra kerülő alapanyag is egy un. hozzáadott értékkel rendelkezik.

Mitől technológia intenzív egy beruházás?

A versenyképességet növelő technológia intenzív beruházások támogatása egy új konstrukció az állami támogatási lehetőségek között, mondja az ügyvezető. Ezzel olyan folyamatokat támogat az állam, amelyek célja az, hogy a magasabb hozzáadott értékű, bonyolultabb termékeket magasan képzett munkaerővel, szakemberekkel lehessen előállítani. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a munkavállalóknak nem segédmunkákat vagy betanított munkákat kell végezniük, hanem az adott technológiát ismerő képzett szakembereknek kell lenniük. E támogatási forma feltétele az, hogy növeljék a bértömegüket és a forgalmukat. A Hamburger Hungária tevékenysége tőkeigényes, magasan automatizált, magas beruházási értékek vannak, a szakembereiket is ehhez kell kiválasztaniuk, képezniük. Ehhez mérten az átlagfizetés is közel duplája a magyarországi átlagnak.

Leendő beruházásaikkal növelik a logisztikai rendszerük és a termelés automatizáltsági szintjét, amellyel kisebb kapacitás növekedés érhető el, és a gyártási folyamat energia hatékonysága is növelhető. A fejlesztésekkel olyan alapanyagokat, hulladékokat is fel tudnak majd dolgozni, amelyeket eddig nem gazdaságosan tettek. A szakmai zsargon szerint a minőséget ráillesztik a piacra, termékeiket a piac minőségi elvárásainak megfelelően továbbfejlesztik.

Ebben a pár évben előttük álló programban azonban még egyenlőre nincs új erőmű és új papírgép-sor sem tervezve, bár már előkészületek zajlanak erre vonatkozóan is, tudtuk meg Bencs Attilától.

Állatorvosi lóból unikornissá váltak

A közvélemény számára kevésbé ismert, de a környezetterhelés szempontjából rendkívül fontos fejlesztéseket hajtottak már végre az elmúlt tíz évben is. Fajlagos vízfelhasználásukat például a negyedére csökkentették. A szennyvíztisztító rendszerük korszerűsítésével, a Dunába vezetett tisztított víz minősége hasonló lett az onnan kinyertével. Sőt, a szennyvíz kezelőjüket úgy alakították ki, hogy az eljárás során keletkező biogázzal zöld áramot termelnek a biogáz motoros kiserőművükben. Ezen időszak alatt 2/3-ára csökkentették a gyár fajlagos energiafelhasználását. Saját termelésű energiájukat kétszer akkora, mintegy 70 százalékos hatásfokkal állítják elő, mint azt általában a hálózatokra betápláló erőművek teszik. Jelentősen, közel felére csökkentették a gyár szén-dioxid kibocsátását.

A Hamburger mára a környezetvédelmi állatorvosi lóból egy környezetvédelmi unikornissá vált.

Mennyire becsüli meg dolgozóit a cég?

Ma már Magyarországon is a szakmunkának egyre nagyobb értéke, így ára is van. Az ügyvezető szerint ők progresszíven követik a munkaerő-piaci trendeket a javadalmazások és a bérezés tekintetében is. A tendencia számukra azt jelenti, hogy a cégnél dolgozó munkavállalók azt érezzék, hogy ők meg vannak fizetve, hiszen a cég a jobbakat, a legjobbakat akarja alkalmazni. Az nem fenntartható folyamat ugyanis, hogy például kétszáz kilométeren belül egy szakmunkás háromszor, négyszer többet keressen, ha más helyen dolgozik. Hogy itt tartsák, meg kell becsülni őket! Ez a gyakorlatban az elmúlt három évben átlagosan évi hét-tíz százalékos béremelést jelentett, természetesen differenciált mértékben.

Papíripari szakképzés – felnőttképzés keretében

A technológia-intenzív beruházások bejelentésekor – többek között – elhangzott, hogy szakképzett munkaerőre van szükségük. Ezért sokat tesznek annak érdekében azzal, hogy papíripari szakképzést indítanak, hiszen ilyen nincs ma az országban sehol. Sikerült elérniük, hogy a képzési jegyzékbe felvegyék ezt a képzési formát, amely un. felnőttképzés keretében valósulhat meg. Ennek lényege, hogy a szakembereket – a rendszerszerű képzés keretében papíripari szakismeretekkel is felvértezzék. Olyan már alapképzettséggel rendelkező munkatársakról van szó, akiknek már van valamilyen más alapképzettsége, legyen az például villamos, vagy mechanikus szakterület. Ezek feltételeinek kialakítása folyamatban van.

A világpiaci trendek indikátora

Hogy miről szól egy cég sikere? Erre a kérdésre szokatlan, de világos válasz érkezik az ügyvezetőtől. Nem úgy méri a sikert, hogy mennyire eredményesek, hanem úgy, hogy mennyivel eredményesebben tevékenykednek, mint a konkurencia, hiszen ez a verseny lényege. Ha van pár olyan év, amikor a piac is jól alakul és mindenki jól keres, akkor sem mindegy, hogy többet keresnek-e, mint a többiek, hiszen az tud majd jobban beruházni, aki többet keresett. Most is egy telítődés van a piacon, de az ügyvezető azt vallja, hogy ők ezzel a telephellyel, ezzel az üzletmenettel könnyebben átvészelik ezt, míg mások nem tudják majd folytatni tevékenységüket. Akkor kell fejleszteni, beruházni, amikor a piac „lejjebb van”, vallja, hiszen ebből az tud sikeresen és hamarabb kijönni, aki nagyobb tartalékkal rendelkezik. A csomagolópapír ipar teljesítménye egyébként jó tükre a világpiaci trendeknek, hiszen a gyakorlatilag ennek a termékcsoportnak rengeteg felhasználási területe van a többi iparágban.

A papír versenytársa a műanyagoknak

Környezetvédelmi probléma az egyszer használatos műanyagokkal van. Jelenleg kampány is van ezek kivezetésére. Ezek egyrészt fosszilis termékekből vannak, másrészt „eltűnnek”, nem gyűjtik be őket, nem bomlanak le a természetben, ezzel adott esetben az élővilágot, az élő környezetet közvetlenül is szennyezve. Ezzel szemben a papír, ha nem hasznosul újra, akkor sem terheli a környezetet. Így az egyszer használatos műanyagok kiváltására versenyképes termék lehet a csomagolópapír.

Alapvető szemléletváltásra és erre épülő lakossági begyűjtő rendszerre lenne szükség, ahol érdekelt lenne a fogyasztó abban, hogy a legkevesebb olyan szemete legyen, amivel nem tud mit kezdeni a társadalom, vagy az ipar.

Napjainkban azonban a szelektív gyűjtés itthon sajnos még gyerekcipőben jár. A lakosság nem érdekelt abban, hogy így gyűjtse a szemetet (papír, műanyag, üveg, fém, stb.) és nem változik az ő költsége attól, ha rosszul vagy jól csinálja. Nincs rá lehetősége, hogy a kevesebb vegyes hulladékért kevesebbet fizessen, így ösztönözve őt a szelektív gyűjtésre.

A papírgyárak a szakpolitikával közösen dolgoznak azon, hogy milyen modellekkel, milyen lépésekkel lehetne ebbe az irányba elmozdulni. Ez a tevékenység azonban állami koncesszióban van, az ipari szereplőknek erre nincs közvetlen ráhatásuk, de érdekük, hogy ez jól működjön.

Az ügyvezető hozzátette, hogy a hulladékbegyűjtés jelenleg egyfajta vegyes rendszerben működik, legyen az gyűjtőszigetes vagy háztól való begyűjtés, vagy a visszaváltásra épülő megoldások. Ezek jelenleg nincsenek egyensúlyban.

Társadalmi szerepvállalás

Bencs Attila és a cég hitvallásában ma nem a versenysport közvetlen támogatása áll a középpontban, hanem az, hogy olyan közösségek, családok juthassanak sportolási lehetőségekhez, akik ezt nem, vagy nem mindig engedhetik meg maguknak. Nem az a lényeg, hogy legyenek zászlóra tűzhető hőseik, bár adott esetben az is fontos lehet, hanem az, hogy mindenki hozzájusson a lehetőséghez, hogy sportolhasson, egészségesen éljen. A gyáron belül is arra törekszenek, hogy saját munkavállalóik vehessék ezt igénybe. Egy munkáltatónak mindig fontos, hogy a munkavállalói jól érezzék magukat a cégnél, legyen az nem csak az irodai, hanem az üzemi, fizikai környezet, ugyanakkor fontos rész a szabadidős egyéni vagy közösségi tevékenységek támogatása is. Cégüknél e tekintetben tehát nem az a prioritás, hogy az élsportot támogassák, hanem az, hogy közvetlen környezetükben segítsék akár az egészségügyből, az oktatásból érkező vagy más alapítványi megkereséseket, ahol közvetlenül hasznosulhatnak az arra szánt támogatási összegek.