A konyhakert ízletes kincsei

Augusztus közepét írjuk, így már termőre fordult a kis paprika ültetvényem. Most tudom igazán értékelni azt, hogy mennyire kényelmes az embernek a saját kertjéből a reggelihez, vagy a vacsorához leszakítani a paprikákat a bokorról. Igaz hosszú idő vezetett idáig: már februárban beszereztem a paprika magokat, a kis magonckeltetőt. Március elején a kislányom segítségével elültettük a magokat és minden nap lestük, hogy mikor bújnak ki a földből. Aztán eljött a tavaszias idő is ekkor kiültettük azokat a szabadföldbe és szorgalmasan locsoltuk tápoldattal és vízzel. Meg is lett az eredménye mostanra.

Vezető képünk illusztráció.