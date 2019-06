Konstruktív döntéshozatal jellemezte a mai közgyűlési munkát

Aggódik egy-két kisvállalkozó, kereskedő, hogy a Vasmű út tervezett felújítása után a jelenlegi pavilonjukat nem engedik majd visszaköltöztetni. Iván László kérte, egyeztetés keretében kapjanak a képviselők részletes tájékoztatást a tervezett munkálatokról és a továbbiakról a főépítészi iroda és a Vasmű út 41. Kft. képviselőitől, hogy aztán hiteles információkkal szolgálhassanak a hozzájuk kérdéssel fordulóknak. A felvetésekre reagálva Cserna Gábor úgy fogalmazott: számára nagyon fontosak a mikro-, kis- és középvállalkozások; nem fordulhat elő, hogy egy ilyen pozitívum, mint a Vasmű út rekonstrukciója kedvezőtlen hatásokkal járjon. Más: Tóth Kálmán a polgármester segítségét kérte a Bem utcában lakók gondjainak orvoslásában.

Számos önkormányzati rendelet módosítása, fontos városfejlesztési döntés következett az ülésen, valamint egészségügyi, szociális és kulturális alapítványi beszámolók elfogadása mellett megbízták dr. Surányi Hildát a 8-as számú felnőtt háziorvosi körzet ellátásával, csatlakoztak a Bursa Hungarica 2020. évi fordulójához. Örömteli döntések: új kerítést kap a gyepmesteri telep, és gyepmesteri autó beszerzéséhez is forrást biztosított a közgyűlés; Sztankovics László a Lajos király körút 9–11. előtti parkolóbővítést, Nagy Zoltánné pedig a Gábor Áron utcai új parkolóhelyeket köszönte meg az ott lakók nevében; Tóth Kálmán indítványára az önkormányzat ajánlatot kér be Csillagdomb útépítési egyesített tervének elkészítésére és a kivitelezésére; DKKA tagi kölcsönt kap – amit visszafizet a városnak –, hogy ne legyenek anyagi gondjai őszig, az újabb taoforrások megérkezéséig.

A Munkácsy utcai lakók problémáival is foglalkoztak

Cserna Gábor polgármester és Iván László képviselő egyaránt lépéseket tett annak érdekében, hogy megszűnjenek a Munkácsy utcában élők gondjai. Az ott működő vendéglátó egység nem kapta meg a teraszra a közterület-foglalási engedélyt. A közterületi szeszes ital fogyasztása, hangoskodás (és még lehetne sorolni) visszaszorításában segítség lehet majd az Esze Tamás utcai polgárőr iroda is, amelyhez a közgyűlés most biztosította a helyiséget.