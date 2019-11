Könnyen átverés áldozata lehet a Black Friday-őrület hetei alatt

Akár a személyes vásárlás mellett döntünk, akár az online piactereket böngésszük inkább, óriási, csábító kedvezményeket fedezhetünk fel a Black Friday-időszakban. Az élelmesebb kereskedők már elhatárolódtak az egyezményes fekete péntektől, és jóval napokkal, hetekkel a versenytársak előtt meghirdetik világra szóló kedvezményeiket. Kérdés, hogy mennyire valósak az akár 70 százalékig terjedő árengedmények?

A szerencsésebbek rábukkanhatnak valós kedvezményekre, ahol a cégek olyan terméket, szolgáltatást áraznak le időszakosan, amin a magas árrésük miatt akkor is nyernek, ha szinte fél áron adják azokat. Ilyenkor ugyanis a megnövekedett érdeklődés miatt a darabszámból adódó bevétel pótolja a megnyirbált hasznot, így mindenki jól jár. Ez, és az ehhez hasonló akciók lennének a normálisak, ám mindig vannak olyan szemfüles fogyasztók, akik égbekiáltó sumákságokba botlanak bele.

A Gazdasági Versenyhivatal egyértelműen megfogalmazza, mi számít tisztességtelen kereskedelmi ajánlatnak. Tisztességtelennek minősül az a kereskedelmi gyakorlat, amikor a fogyasztó valamilyen okból nem a közölt mértékű árkedvezményben részesül, így nem valósul meg az ígért megtakarítás. Ez több esetben is előfordulhat, melyek közül néhány bárki által tetten érhető, mások viszont erősen keresik a kiskapukat.

Amennyiben az üzlet nem teszi lehetővé az akció időtartama alatt a vásárlók számára, hogy az ígért áron vegyék meg az árut, vagyis a boltban az előzőleg közöltnél magasabb áron jutnak csak hozzá. Sokszor fordul elő az is, hogy az eredetiként feltüntetett árat sosem alkalmazta a vállalkozás, azaz árcsökkenés nem történt, csupán egy fiktív áthúzott árat tüntetnek fel az akciósnak nevezett mellett. Ennél már fifikásabb trükk az, ha a magasabb árat alkalmazta ugyan korábban a vállalkozás, de az akciót közvetlenül megelőző időszakban az nem érvényesült, vagy csak kivételesen, illetve átmeneti jelleggel (pl. észszerűtlenül rövid ideig) érvényesült, vagyis nem minősíthető az akciót megelőző időszak jellemző árának.

A túlárazás mellett jellemző a készlethiány is. Főleg elektronikai termékeknél figyelhető meg, hogy az akciósként meghirdetett vezető termék szinte azonnal készlethiánnyal indul, tehát a fogyasztó azt nem éri el, de ha már bement az adott boltba vagy szétnézett a webáruházban, valószínű, hogy mégsem fog üres kézzel távozni. Pláne, hogy a fekete péntek, pontosabban az utóbbi 1-2 évben már fekete napok, sőt hetek a karácsonyi vásárlási roham startvonalánál helyezkednek el. Ilyenkor gyakorlatilag szinte minden mindegy, kevésbé nézzük, hogy mennyit költünk, sokkal inkább azt, hogy mennyivel ússzuk meg ezt az egészet olcsóbban.

Bár a fogyasztói árak évről évre emelkednek, azért azt elmondhatjuk, hogy a magyar vásárlók mégsem költenek jelentősen többet karácsonyi ajándékokra, mint az előző években – derül ki a KSH adataiból. Ez az összeg 46 760 forint, amelynek a fele online vásárlásra megy el.

Ezt a statisztikát valamelyest a Black Friday-ajánlatok lehúzhatják, mert a százalékjel erősen meg tudja babonázni a vásárlót. A vásárlás ilyenkor ugyanis több a szimpla pénzköltésnél. A LiveScience online tudományos magazin azt írja, a fogyasztói magatartás evolúciós okokra vezethető vissza, és erősen korrelál a gyűjtögető életmóddal: erőforrásokat felhalmozni és túlélni. És valóban. Persze ott a másik oldal, amely a Black Friday-t kampányszerűen „ne vásárolj semmit!” napnak nyilvánítja.

Nem csak a pénzünk, de az adataink is veszélyben vannak

A Nemzeti Kibervédelmi intézet 2018-as Black Friday kapcsán kiadott közleménye idén is érvényes. Azt írják, hogy a Black Friday-t és az ahhoz hasonló, időszakosan nagy tömegű online vásárlásra buzdító kampányokat az internetes csalók is igyekeznek kihasználni, a vásárlók könnyedén adathalász (phishing) tevékenység áldozatává válhatnak. Az adathalászok látszólag hivatalos üzenetet küldenek kiszemeltjüknek, amelyben egy, az eredetire megtévesztésig hasonlító, ám hamis weboldalra, csatolmányra irányítják áldozatukat, e-mailen, sms-en, közösségi média üzeneten keresztül. Erre különféle mesterkélt indokokat használnak: pl. jelszómódosítás kérése, regisztráció megerősítése, utolsó akcióra való felhívás, stb. – tájékoztat az NKI. A teljes közlemény az nki.gov.hu weboldalon olvasható, ebben kitérnek arra is, mit kell tennünk akkor, ha adathalász tevékenységet észlelünk.