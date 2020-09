Kommunális szeméthelyzet

Helyzet van, vagyis szeméthelyzet. Azon belül is a kommunálisszemét-szállítással kapcsolatos helyzet. Dunaújvárosban egy-egy társasház lakói arról panaszkodnak, hogy időszakonként tele vannak a kukáik, a konténerek, és azok környéke is igen szemetes.

A probléma valós és megoldásra vár, de tisztázni kellene, mitől alakult ki a szeméthelyzet. Lapunk többször foglalkozott a kérdéssel, de most részletesen összefoglaljuk, miről is van szó.

A gondok az érintett társasházi lakosok szemében akkor kezdődtek, amikor a Dunanett lecserélte a hulladékgyűjtő edényeket kisebbekre.

De miért is tette ezt?

A valós helyzet

A múltban a Dunanett a társasházak lakószámát figyelembe véve számos társasház esetében nagyobb edényt helyezett ki, mint amekkorára a társasház közös képviselője szerződést írt alá a Dunanettel. Magyarul a társasház a szerződés szerint kevesebb mennyiségű hulladék elszállítását rendelte meg, mint amennyi a ténylegesen termelt és elszállított hulladék mennyisége volt. A többlethulladékot a Dunanett szállította saját terhére. A helyzet rendezése érdekében a Dunanett tárgyalásokat kezdeményezett azon társasházak képviselőivel, ahol a fenti, a szolgáltató terhére helytelen gyakorlat folyt, és arra kérte a képviselőket, hogy a társasház igényeinek megfelelő méretű edényre módosítsák fennálló szerződéseiket. Egyes társasházi képviselők a helyzetet felismerve és belátva módosították a hulladékgyűjtési és elszállítási szerződést, ezen társasházak esetében a kihelyezett edényzet mérete nem változott, sőt esetenként többletedényzetre szerződtek.

Számos társasház képviselője azonban nem módosította szerződésében az edényzet méretét a társasház lakószámának/igényeinek megfelelően, és kérték, hogy a szerződés szerinti kisebb edény kerüljön kihelyezésre. Amennyiben nem fér bele a kisebb edénybe a szemét, majd a lakók az edény mellé helyezik azt, amit így is, úgy is el kell szállítania a Dunanettnek vagy a városnak.

Ez igaz, de a helyzet mégsem ennyire egyszerű. Azon társasházak esetében, ahol ketrecben van a hulladéktároló edény elzárva, ott a ketrecen belül, az edény mellé helyezett szemetet valóban el kell szállítania a Dunanettnek, de ennek többletköltségét a társasháznak a rendszeres díjon felül kiszámlázza a társaság minden alkalommal fényképpel alátámasztva. Valójában a társasház anyagilag rosszabbul jár, ráadásul embertelen állapotok uralkodnak a ketrecben. A Dunanettnek is rosszabb, hiszen egyetlen ürítés helyett kézzel kell a sokszor kiszakadt szeméttel teli zsákokat pakolni.

A ketrecen túli, esetleg ketrec nélküli edényzetek mellé elhelyezett szemét elszállítása nem feladata a szolgáltatónak, az illegális hulladékelhelyezésnek minősül. A közterület-fenntartók feladata lenne ezen esetek előfordulásának megakadályozása.

A társasházak kérésének megfelelően a Dunanett az érintett helyeken a társasház és a Dunanett közötti szerződésben rögzített (a korábbinál kisebb) edényméretre cserélte a kihelyezett edényeket. A lakók csak ezt követően szembesültek azzal, hogy társasházuk valójában hány köbméter hulladék elszállítását kéri/kérte.

A közös képviselők

A belváros egyik közös képviselője, Hetényi István elmondta, már az is gondot okoz, hogy a koronavírus miatt elmaradtak a lomtalanítások, bár nem érti, ha a megrendelő fizetős konténert kér, azt kiszállítja a Dunanett.

– A legnagyobb gondnak azt tartom, hogy a szolgáltató nem egyeztetett velünk, és a mai napig nincs kapcsolatunk a megoldás ügyében. Nagyon nehéz ügyről beszélünk, mert sokan közszolgáltatásnak veszik a szemét elszállítását, pedig az ugyanolyan szolgáltatás, mint a gáz vagy az áram. Ezekben az esetekben senkiben sem merül fel a kérdés, hogy miért kell érte fizetnie.

Hetényi István szavaihoz: egy neve elhallgatását kérő közös képviselő megkeresésünkre azt mondta, a szemét elszállítása közszolgáltatás, egy önkormányzatnak kötelessége, hogy a települése ne legyen szemetes.

A Dunanett szolgáltat

Márton László, a Dunanett Nonprofit Kft. szállítási osztályvezetője elmondta, hogy a Dunanett el akarja szállítani a szemetet, hiszen a társaságot az önkormányzat ezért hozta létre, ez a küldetése, hiszen ezért gurulnak ki az autók heti háromszor társasházi területekre is.

– Minden köbméter szemetet elszállítunk, aminek elszállítására megbízást kapunk eseti vagy szerződéses jelleggel. A térség szolgáltatójaként számunkra is ugyanannyira fontos, mint a lakóknak, hogy tiszta legyen a városunk. De ahogy minden szolgáltatásnak, a hulladék elszállításának is megvan a rendje, csak hogy mást ne említsünk, a hulladékot edényzetben vagy a szolgáltatótól vásárolt zsákban kell elhelyezni, minden más módon elhelyezett hulladék illegálisnak minősül. A szeméthelyzet valóban javítható, tökételesen egyetértek a városlakókkal. A kialakult helyzetet közösen kell a lakókkal, a társasházak képviselőivel, a szolgáltatóval és a város vezetőivel megoldanunk. Arra kérem a társasházi lakosokat, hogy üljenek le a képviselőikkel, egyeztessék a rendszeres hulladékelszállítási igényüket, és adjanak megbízást a képviselőknek a társasház igényeinek megfelelő edényzet megrendelésére. A Dunanett mindent megtesz annak érdekében, hogy a megrendelt nagyobb edények a megrendeléstől számított egy héten belül kihelyezésre kerüljenek. A Dunanett áll a feladat elé, tegyük tisztába a várost.

Kérdésünkre Márton László elmondta, hogy a nagyobb edényméret többletköltsége társasháztól függően 50–100 forint közötti tétel lenne havonta lakásonként.

A lomtalanításról

A lomtalanítás kapcsán Márton László elmondta, hogy a Dunanett egyedi megrendeléssel természetesen vállal konténeres hulladékelszállítást, azonban a városi lomtalanítás az önkormányzattal még tervezési folyamatban van. Ami biztos, hogy az idén a Covid miatt egy szűkített lomtalanítási program valósul csak meg, melynek pontos társasházi területei, menetrendje még nem ismert. Bíznak abban, hogy a 2021-es évben visszatérhet a megszokott tavaszi és őszi lomtalanítási program.

Most arra leszünk kíváncsiak, történik-e valami érdemi változás, közelednek-e az álláspontok a szolgáltató és a társasházak között, az előrelépést kezdeményezik-e a lakosok, hiszen a nagyobb edény, ezzel együtt a szeméthegy megszüntetése valójában az ő lakókörnyezetüket teszi élhetővé, komfortosabbá.