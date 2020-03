Költséges a harc a határban, erdőkben szemetelők ellen

A múlt héten megjelent cikkünk folytatásában további környező települések polgármestereit kérdeztük az illegális hulladéklerakás helyi problematikájáról és annak esetleges felszámolási lehetőségeiről.

Vargáné Kaiser Katalin is megerősítette lapunknak, hogy az illegális szemétlerakás nem csak a nagyobb városok problémája. Nagyvenyimen a kültéri, nem szilárd burkolású utak mentén harapózott el ez az anomália, de a temető környékét is előszeretettel „használják” az illegálisan szemetelők. Az önkormányzat milliós nagyságrendű összeget költ ezek felszámolására, a területek kitakarítására. Mélykút településrészen március közepén lesz szemétszedési akció, Nagyvenyimen pedig március 28-án a faültetési akciót kapcsolják össze az arborétum területének megtisztításával, amit közösségi szemétszedési akcióvá bővítenének idén. Mint mondta, üdvözli a kormány klímavédelmi akciótervét, de tart attól, hogy ezt páran buzdításnak veszik majd, és azt mondják, ha a kormány úgyis megoldja, akkor lehet tovább szemetelni. Kiemelte, hogy Nagyvenyimen a társadalmi harag némileg felerősödött az illegálisan szemetelőkkel szemben, és a polgárok igyekeznek ezeket megakadályozni illetve segíteni abban, hogy a „tettesek” kézre kerüljenek.

Adony

Ronyecz Péter, Adony polgármestere reménysugárként tekint a kormány akciótervére, ami szerinte megoldást jelenthet majd erre a kérdésre, aminek a településükön nagyon örülnek, mert súlyos a helyzet Adonyban. Az önkormányzat sokat költ a szemét felszámolására. A település külterületi részein a legnagyobb a gond, pedig vadkamerákat is működtetnek a határ ellenőrzésére. Közösségi összefogással évente két alkalommal is megtisztítják az érintett területeket, ezek alkalmával a szemetet szedők egészen elborzasztó „dolgokkal” is találkoznak a birkatetemtől a rozsdás hűtőszekrényig. A közgyűlés koncepciót dolgoz majd ki, hogy azokon a területeken, ahol notóriusan illegálisan teszik le a szemetet, azokon rendet tegyenek és beláthatóvá tegyék azt, hogy bokrok, fák rejtekébe bújva ne lehessen oda szemetet elhelyezni. Bízik abban is, ha büntetőjogilag keményebben szankcionálják majd az illegális szemétlerakást, akkor az visszatartó erő lesz.

Rácalmás

Rácalmáson a Duna-parton és a Nagyszigeten jellemző az illegális szemétlerakás, tudtuk meg Schrick István polgármestertől. Mint mondta a település sokat küzd ezzel a problémával. Civil kezdeményezés keretében évek óta gyűjtik az ily módon lerakott szemetet közösségi összefogás révén. Nem érti, hogy az emberek miért nem a törvényes utat választják, miért követnek el ilyen súlyos vétséget, hiszen a szolgáltatótól lehet rendelni konténert, így évente egyszer meg lehet szabadulni a házaknál felhalmozódott felesleges szeméttől. A kormány lépését üdvözli, de – mint mondta – tart attól, ha alacsony lesz a büntetési tétel, akkor az csak keveseket riaszt majd el attól, hogy felhagyjanak az illegális szemétlerakástól.

Perkáta

Itt is szenvednek ettől a problémától, mondta lapunk megkeresésére Somogyi Balázs polgármester. A 62-es főút környéke a leginkább érintett, ahová jellemzően más településekről hordják oda a szemetet, azt nem helyiek rakják le illegálisan. A település rendszeresen csatlakozik az országos Te szedd! akcióhoz, a helyi illetőségű vadásztársaság pedig évente szervez szemétszedési akciót. Üdvözlik, várják a kormány intézkedéseit e témakörben.