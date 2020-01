Klubnap és vízkereszti szokások az egyesületnél

Január 13-án, hétfőn a templomosi kis iskolában tartotta idei első összejövetelét a Baracsi Naplemente Nyugdíjas Egyesület, ahol nemcsak a Családbarát Klub aktuális ismeretterjesztő előadásának történetébe pillanthattunk be, de mellette megismerhettük az egyesület éves programját is.

A családias légkörben zajló rendezvényen Megyesi Sándor elnök köszöntötte a megjelent tagokat, majd az éves teendőket vette sorba. Az ismertető szerint harminchárom alkalommal találkoznak szervezett keretek között, amelyben nagy hangsúlyt kapnak a közösségi ünnepek, eseményeken való részvételek. Fontos része lesz életüknek a helyi és népi hagyományok megtartása, azok ápolása, valamint egyéb, a társaságot érintő rendezvényen való jelenlét. Természetesen az első alkalommal nem maradhatott el a név- és születésnaposok köszöntése sem. A folytatásban Simonné Zelnik Angéla Vízkereszti szokásaink címmel tartott előadást. Ahogy az elmondottakból és az idősebbek visszaemlékezéseiből megismerhettük, a régi világban az embereknek kevesebb ünnep jutott a sok munka és szigorúbb életvitel miatt. Éppen ami volt, azokat jobban megélték, nagyobb figyelemmel ápolták.

A mai, felgyorsult világban nincs annyi időnk a mélyebb, átéltebb ünneplésekre. Ezért is fontos beszélni a szokásainkról. Ezúttal a legutóbbi ünnepi körről, a hozzá kapcsolódó népi hagyományokról, a karácsonyról, vízkeresztről, húsvétról a katolikus egyház szemszögéből tartott ismertetőt az előadó, Simonné Zelnik Angéla. A közös beszélgetésben a megjelent idősektől is elhangzott, hogy legalább harminc éve nem láttak házszentelőt. A népi szokások, mint regölés, kántálás már kihalófélben vannak. Szerencsére azért vannak reményt keltő jó példák, hiszen iskolások, óvodások, civil szervezetek klubjai, néptáncosok és még sokan igyekeznek átmenteni kultúránk ezen részét is – hallhattuk a templomosi idősek első klubnapján.