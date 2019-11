Klopcsik István elismerése

Tolna megye egyik legkiemelkedőbb közéleti eseményét, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Tolna Megyei Szervezetének gálaestjét rendezték meg nemrégiben, amelynek a Babits Mihály Kulturális Központ adott otthont.

A rendezvényen Kovács Pál, a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár is köszöntötte a megjelenteket, Süli János miniszter üdvözletét tolmácsolva. Mint mondta, hiába Tolna az ország egyik legkisebb megyéje, mégis nagyon sok tehetséget adott az országnak. Mind példaképek, miként az este díjazottjai is. Egyebek között beszélt a Paks II beruházásról is, ami komoly fejlődési lehetőséget jelent a térség számára, és hosszú távú megoldást az országnak.

A Prima díjak átadása mellett hagyományosan ilyenkor köszöntik az országos Év vállalkozója díj Tolna megyei elismertjeit. Ebben a kitüntető címben összesen négyen részesültek ebben az évben, köztük Klopcsik István, a Dunaföldvári Fémfeldolgozó Kft. tulajdonos-ügyvezető igazgatója is.