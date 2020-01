Kivégezték Tódzsó Hideki japán miniszterelnököt és hat társát

Az igazságnak semmi köze a győztes vagy vesztes nemzetekhez, az igazság egy erkölcsi norma kell, hogy legyen, amit a világ népei egyöntetűen elfogadnak. Ezt keresni és elérni – ez az igazi civilizáció.” (Tódzsó Hideki)

1948. december 23-án került sor Tódzsó Hideki japán miniszterelnök és még 6 társának a kivégzésére. A vád háborús bűnök elkövetése volt, és az ítéletet a japán fővárosban hajtották végre. Ezzel lezárult a híres tokiói per, az 1946. május 5-től 1948. április 6-ig folytatott peres eljárás, amelynek tárgya a második világháború távol-keleti hadszínterein elkövetett háborús bűnök felelőseinek elítélése volt. A 28 vádlottas perben 25 vádlott felett mondott ítéletet a Távol-keleti Nemzetközi Katonai Törvényszék 1948. november 12-én.

A tokiói per

Az ENSZ Háborús Bűnök Bizottsága 1945 elején nyilatkozatban megállapította Japán katonai és politikai vezetőinek felelősségét a második világháborúban elkövetett rémtetteikért. Az USA, Kína és Nagy-Britannia ezért egy Fehér Könyvet adott ki, amelyben nemzetközi katonai bíróság felállítását szorgalmazta a japán háborús bűnösök felelősségre vonásával kapcsolatban. A törvényszéket Douglas MacArthur amerikai hadseregtábornoknak, a távol-keleti szövetséges főparancsnoknak kellett létrehoznia. A tábornok 1946. január 19-én bejelentette a nemzetközi törvényszék megalakulását. Ennek jogköre a béke elleni bűncselekményekre, a háború bevett szabályainak megsértésére és a civil lakosság ellen elkövetett embertelen cselekményekre terjedt ki. A tárgyalásra egy-egy bírót jelölt ki, a japán fegyverszüneti szerződést aláíró 9 állam. (Ausztrália, USA, Franciaország, Hollandia, Kanada, Kína, Nagy-Britannia, Szovjetunió, Új-Zéland, valamint később a Fülöp-szigetek és India).

Kijelenthetjük, a Tódzsó-per az angolszász jogszolgáltatás mintapéldája volt

MacArthur, Sir William Webb ausztrál bírót nevezte ki a törvényszék elnökévé. Az ügyészeket szintén az említett országokból választották ki, míg a vádlottak padjára polgári személyek, a japán hadsereg szárazföldi csapatainak parancsnokai, valamint a haditengerészet vezetői ültek, közöttük Tódzsó Hideki tábornok, a Kvantung hadsereg (Japán Császári Hadsereg egyik legnagyobb és legrangosabb hadseregcsoportja 1906 és 1945 között) parancsnoka, hadügyminiszter majd miniszterelnök. Tódzsó Hideki japán miniszterelnök és tábornok, a távol-keleti birodalom második világháborús főbűnöseinek egyike volt. Tódzsó 1940-től hadügyminisztereként, 1941 októberétől 1944 júliusáig pedig kormányfőként vett részt Japán irányításában, így jelentős szerepe volt abban, hogy a császárság hadat üzent a nyugati hatalmaknak, majd világméretűvé szélesítette az 1937-ben kezdődött háborúskodást.

Tódzsó Hideki

Tokió közelében született 1884. december 30-án egy katonacsalád gyermekeként. Később édesapja példáját követve ő maga is ezt a pályát választotta. A fiatalember 15 esztendősen felvételizett a császári kadétiskolába, ahol kiemelkedő eredménnyel végzett, így vezérkari tiszti képzésre is jelentkezhetett.

Az első világháború idején kapitányi beosztást kapott a Japán Császári Hadseregben, 1919-től pedig mint katonai attasé előbb Svájcban, majd Németországban szolgált. Hazatérése után aztán gyorsan emelkedett a ranglétrán, 1924-ben őrnaggyá, 1928-ban alezredessé, öt évvel később pedig már tábornokká léptették elő, miközben egy gyalogezred parancsnokává is kinevezték. A ’20-as években kapcsolódott be a politikába is, 1935-ben elnyerte a Kínában állomásozó Kvantung-hadsereg rendfenntartó egységeinek főparancsnoki pozícióját. A császár 1937-ben Tódzsót nevezte ki a Kvantung-hadsereg vezérkari főnökének, tehát a Kína északi részén és Belső-Mongóliában végrehajtott hadműveletek ezután az ő felügyelete alatt zajlottak. A tábornok 1938-ban hadügyminiszter-helyettes lett, majd 1940 júniusában kinevezték hadügyminiszternek.

Tódzsó miniszterként is a háború pártján állt, támogatta a Németországgal és Olaszországgal aláírt háromhatalmi egyezmény megkötését, és lobbizott azért, hogy Japán csapatai 1940 során partra szálljanak a nácik által megszállt Franciaország indokínai gyarmatain. Az akcióra az Amerikai Egyesült Államok kereskedelmi szankciókkal és olajembargóval válaszolt, ezért Tódzsó megpróbálta rábeszélni Hirohitó császárt a nyugati hatalmak elleni háborúra, aminek igen egyszerű oka volt. A távol-keleti hegemóniára törő Japánt nyersanyaghiány fenyegette, és az USA-val megszakadt kereskedelmi kapcsolatok után nem maradt más lehetősége, mint erőszakkal megszerezni a szükséges kőolajat.

Az USA és Japán közötti háború

Tódzsó Hideki pontosan tudta, hogy az amerikaiak nem nézik tétlenül a brit és holland gyarmatok lerohanását, ezért a megelőző csapás mellett foglalt állást, ami az 1941. december 7-i, Pearl Harbor (a Pearl Harbor-i támadás a japán flotta rajtaütése az Egyesült Államok haditengerészetének Hawaii-szigeteken lévő Pearl Harbor-i támaszpontján) ellen végrehajtott akcióhoz vezetett. Ezzel az orvtámadással háborús helyzet alakult ki Japán és az Egyesült Államok között, ami főleg a Csendes-óceán térségében csúcsosodott ki. Tódzsó szinte diktátori hatalmat épített ki, hiszen a kormányfői poszt mellett a belügyi, oktatásügyi és hadügyi tárcákat is magához vette, sőt 1944 februárjától még a vezérkari főnökséget is. Tevékenysége alatt a szigetországban erősödött a nacionalista és háborúpárti propaganda, igaz, a különböző katonai kudarcok következtében jelentősen csökkent otthoni népszerűsége. Hirohito császár 1944 júliusában lemondásra kényszerítette Tódzsót, aki ezután Japán kapitulációjáig visszavonultan élt.

A nankingi mészárlás 1937-ben történt a nankingi mészárlás, amikor a második kínai–japán háború alatt a japán inváziós erők a hat hétig tartó erőszakhullám alatt több százezer kínait öltek meg. A japán katonák már útban Nanking, az akkori kínai főváros felé is követtek el kegyetlenkedéseket, a japán erők élére kinevezett Aszaka herceg pedig olyan parancsot adott ki, amely gyakorlatilag engedélyezte a szabad gyilkolást. A császári csapatok végül 1937. december 13-án foglalták el a várost. Kegyetlen öldöklés vette kezdetét. A Jangce folyón menekülni próbáló kínaiakat egyszerűen legéppuskázták. Sokakat élve eltemettek, vízbe fojtottak, vagy felgyújtottak. A japán csapatok a történelem egyik legbrutálisabb vérengzése során legalább 250–300 ezer katonát és civilt végeztek ki. Mintegy 20 ezer nőt erőszakoltak meg, legtöbbjüket családjuk szeme láttára. A meggyalázott embereket kivégzésük előtt megcsonkították. Az áldozatok pontos száma a mai napig nem ismert. Az erőszak áldozatainak számát a kínaiak közel 300 ezer főre becsülik. A Távol-keleti Nemzetközi Katonai Törvényszék 250 ezer főben állapította meg az áldozatok számát.

A kapituláció és az ítélet

1945 szeptemberében Mac­Arthur tábornok utasítására, mint háborús bűnöst őrizetbe vették, Tódzsó elfogása előtt megpróbált öngyilkos lenni, de terve nem sikerült. Tokióban állították bíróság elé, ahol a háború kirobbantásáért és a különböző háborús bűnök elkövetésével vádolták meg. A nemzetközi törvényszék egyetlen felmentő ítéletet sem hozott. Két vádlott, Macuoka Jószuke és Nagano Oszami természetes halált halt a per során.

A volt japán miniszterelnököt bírái végül is bűnösnek találták, és az ítélethozatal után, 1948. december 23-án, 6 másik társával együtt felakasztották. Az ítéletet a tokiói Szugamói börtönben hajtották végre.

Végül érdemes megjegyezni, hogy az indiai bíró, Radhabinod Pal minden vádlott minden vád alóli felmentésére voksolt, a szovjet bíró pedig az eljárás két hivatalos nyelve, az angol és a japán közül egyiken sem értett, még Joseph B. Keenan amerikai fő vádló kijelentette: „Bízvást kijelenthetjük, hogy a Tódzsó-per az angolszász jogszolgáltatás mintapéldája volt.”

Felhasznált irodalom

http://www.rubicon.hu

Gy. Horváth László: Japán kulturális lexikon

Sipos Péter: A távol-keleti perek

Totman, Conrad: Japán története. Budapest, Osiris Kiadó [2005] (2006)

John Davison: A csendes-óceáni hadszíntér napról napra