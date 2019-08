Kiváló hatósági minősítéseket kapott az Aquantis

A tavaly júniusi újranyitás óta több mint 417 ezer vendéget fogadott az Aquantis fürdőkomplexum, amely az utóbbi hetekben számos hatósági vizsgálaton is átesett – kiváló értékelésekkel. Mérlegen az élményfürdő.

A 2018. június 1-jei újraindítást követő bő egy évet értékelte tegnap az Aquantis élményfürdőben a komplexum vezetése és Cserna Gábor polgármester – természetesen a medenceparton.

– Úgy vélem, a városvezetés jó és a polgárok igényeit kiszolgáló döntést hozott, amikor 2016. május végén az Orbán Viktor miniszterelnökkel történt megállapodás keretében a Modern Városok Programba beemelte, az akkor már évek óta lakat alatt lévő élményfürdő visszavásárlását, majd a felújítást követő újranyitását. (Emlékeztetőül: a fürdő korábban a CIB Bank tulajdonában volt, amelyet az állam megvásárolt, és azt átadta az önkormányzatnak. A város 2017 őszén vette birtokba az ingatlant, és a DVG Zrt.-t bízta meg a teljes körű felújítással, az üzemeltetést pedig az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Kft. kapta – a szerk.)

Az élményfürdő vezetője, Weiter Zoltán a látogatottsági adatokkal kapcsolatban elmondta: egy átlagos napon 50-60 százalékos kihasználtsággal működik a komplexum, de hét végén rendre kitehetjük a „telt ház” táblát is. Mindez azt jelenti, hogy eddig több mint 417 ezer látogatót fogattunk, ez napi bontásban, átlagosan 1100 főt jelent.

– Munkatársaink mindent megtesznek azért, hogy a hozzánk látogató vendégek és sportolók a lehető legjobb ellátásban részesüljenek – tette hozzá Weiter.

Gyöngyösi Ádám szolgáltatásvezető kifejtette, az utóbbi hetekben ismét számos teljes körű hatósági vizsgálaton esett át a fürdő. A helyszíni munkaügyi vizsgálat mellett az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szakemberei is részletesen vizsgálódtak az ingatlan egész területén. A többi között ellenőrizték a medencék vízminőségét, a közösségi terek, fürdők, öltözők tisztaságát, a kiszolgálóegységek és a gépház állapotát is. Összességében az Aquantis nagyon jó minősítéssel zárta e vizsgálatokat.

A közeljövő fejlesztései között Weiter Zoltán megemlítette, már megtették az első lépéseket annak érdekében, hogy a korábban népszerű gyógyászati részleg is újraindulhasson. A tervek szerint ezen egészségügyi szolgáltatások már idén ősszel elérhetőek lesznek a fürdőben.