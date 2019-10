Kínában nagy a baj, és ez kihat az európai uniós és hazai sertéspiacra is

Nagyon sokszor hallani, hogy a húsevés káros, a „vega”, vagyis a zöldségevés az igazi. A kérdésben nem kívánunk állást foglalni, de az történelmi tény: az ember „ragadozó”, ezáltal húsevő, ennél fogva hazánkban is milliókat érint az, hogy milyenek a húsárak.

Aki rendszeresen vásárol, és rendszeresen tesz a kosarába húst, annak feltűnhetett, és biztos fel is tűnt, a sertéshúsárak mennyire megemelkedtek az utóbbi hónapokban.

Pedig 2016-ban még nagy volt a boldogság, amikor a sertéshús áfáját öt százalékra csökkentette a kormány, ami természetesen az árakban is megmutatkozott. A sertéscomb kilója 1280 forint volt 2015 decemberében, az áfacsökkentés után 1100 forint alá csökkent a fogyasztói átlag­ár, de a multinacionális (köznyelvben multi) cégek ezer forint alatt kínálták a sertéscombot. Azután lassan elkezdett drágulni a sertéshús ára, most ott tartunk, hogy az oldalas már több üzletben is közelít az 1900 forinthoz. A sertésinfo.aki.gov.hu weboldal adatai szerint szeptemberben a rövidkaraj 1623, a comb 1409, az oldalas 1506 forintba került – átlagosan.

De miért az áremelkedés? Éder Tamás, a Magyar Hús­szövetség elnöke szerint ez elsősorban a Kínában elhatalmasodott afrikai sertéspestissel magyarázható. Becslések szerint Kínában a sertéshús-előállítás 30-40 százaléka tűnhet el egy éven belül. Ez azért gond, mert Kína a világ legnagyobb sertéshústermelője, egyben a legnagyobb sertéshúsfogyasztója is. A pestis előtt a világ sertésállományának fele származott Kínából, és a fogyasztás mintegy fele szintén náluk csapódott le. Tehát a mértéktartóan becsült 30-40 százalékos kínai termeléskiesés azt jelenti, hogy világszinten 15-20 százalékkal kevesebb sertéshúst állítanak elő egy éven belül, mint korábban. Ez nagyon jelentős visszaesés.

Eddig 35 százalékkal nőttek a hazai termelői árak. Már most is látszik, hogy Kína sertéshúsimportja drasztikusan megnőtt – az Európai Unióból például mintegy 40 százalékkal több sertést hozattak be az idei első félévben, mint ko­rábban. Ez a megnövekedett kereslet pedig kihat az élő sertés árára is. Január óta a magyar élősertésárak mintegy 35 százalékkal nőttek, Éder Tamás szerint ennyivel fizetnek többet a vágóhidak a disznókért a termelőknek.

A KSH adatai júniusig bő 31 százalékos átlagos áremelkedést mutatnak a sertésfelvásárlási áraknál: „A drágulással még egy-két évig együtt kell élnünk, egyelőre senki nem tudja megjósolni, mikor ér véget a járvány” – mondta Éder Tamás. A dráguláshoz azonban nemcsak a sertéspestis járul hozzá, hanem a termelői árak és a bérek növekedése is.

Ami a fentieknél még nagyobb baj, hogy a szakemberek szerint akár húsz százalékkal is többet kell majd fizetni a sertéshúsért a közeljövőben.

Král Zoltán, a dunaújvárosi Dodó Húsbolt tulajdonosa is a kínaiakat okolja a sertéshús árának emelkedéséért: – Kínában a sertéspestisjárvány miatt az állomány nagy részét levágták, öt-hat év kell ahhoz, hogy utolérjék magukat. A világ sertésfogyasztásának a hatvan százalékát a kínaiak adják. Az Európai Unióból, elsősorban Spanyol- és Németországból pótolják a kiesett hús mennyiségét, emiatt emelkedtek meg az árak. Ehhez jön, hogy nálunk is van sertéspestisjárvány, de erről kevesebbet beszélnek az illetékesek, mint a kínairól. Hogy meddig tart az árnövekedés? A szakemberek szerint még egy jó darabig, és még minimum tíz-húsz százalékos növekedésre számíthatunk.

