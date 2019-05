Kilencven év után is lehetne még kereskedő!

Ahogyan fényképünkön is látszik, annak rendje, módja szerint megtörtént Pető János hivatalos és ünnepélyes felköszöntése a városi önkormányzat részéről, és Gombos István alpolgármester átadta az ünnepeltnek Orbán Viktor miniszterelnök üdvözlő plakettjét is – majd az összejövetel meghitt, baráti beszélgetéssé alakult.

Az alpolgármester még gyerek volt ugyanis, amikor Pető úr (őt egyszerűen lehetetlen bácsizni!), aki Ozorán született hatgyerekes földművescsaládba, 1957-ben érkezett a városba, majd huszonkét évet eltöltve a Dunaker Vállalatnál, a Barátság úti ABC vezetője lett.

Azóta ismerik egymást. S hiszik vagy sem, Pető úr emlékszik, nem csak az alpolgármesterre, hanem majdnem minden régi vevőjére! Akikkel még pár hónapja is örömteli beszélgetésbe merült a piacon, bevásárlás közben.

Nos, ami az ünnepelt szellemi állapotát illeti, most is nyugodtan meg lehetne bízni bármely üzlet vezetésével. Fizikai állapotában is csak annyi a romlás, hogy izomhúzódást szenvedett szőlőművelés közben (!), s ez bizony fáj.

De a már említett beszélgetés során pontosan értesülhettünk arról, hogy 1969-ben negyvennégy forint volt a karaj kilója – valamint egy sor más cikk áráról is, csak Pető úr olyan gyorsan sorolta azokat, hogy se meg-, se följegyezni nem tudtam azokat…

Biztos vagyok azonban abban, hogy sok mai boltvezető, pult mögött álló kereskedő nyugodtan mehetne hozzá leckét venni a szakmából, emberismeretből. S mi, többiek is értékes tudást nyerhetnénk az ő meghallgatásából: hogyan kell boldogan leélni egy szép, hosszú életet…