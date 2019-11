Kilátó épülhet Solton, a Tételhegyen

Turisztikai látványossággal szeretné gyarapítani a képviselő-testület a várost.

Pályázatot nyújtott be egy kilátó tervezésére a település keleti határán található Tételhegyen, ahol 2005 óta rendszeresen zajlanak ásatások. A kilátót a régészeti lelőhelynek kijelölt terület szomszédságában tervezik felépíteni.

Szentpéteri József, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének régészmunkatársa vezetésével az Árpád-ház Program keretében komplex településkutatást végeznek jelenleg is a Duna árteréből kiemelkedő Tételhegyen, ahol már a bronzkor végén sáncokkal erődített hely volt, amelyet még az Árpád-korban is megújítottak. Fejér vármegye solti székének központjaként szolgált, ugyanakkor a környék honfoglalás és kora Árpád-kori lelőhelyeinek értelmezése felveti annak a lehetőségét is, hogy a 10. század közepén talán ehhez a helyhez lehet kötni a fejedelmi székhelyet.

A tervek szerint a jövőben a tanúhegy területén lenne kialakítva a Tételhegyi Történeti Emlékhely, amely többek között magába foglalna egy kiállítóhelyet, restaurátorműhelyt és konferenciaközpontot is. Ennek a hosszú távú elképzelésnek lenne része a tervezett kilátó is.