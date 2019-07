Kiemelkedő tisztviselői munkát végeznek a köz szolgálatában

Dunaújváros MJV Közgyűlése a Dunaújváros Közszolgálatáért díjat az idei évben Nyesőné Frész Anikó adóügyi vezető ügyintéző, Kozma Miklósné közigazgatási hatósági ügyintéző, valamint Kovács Éva belső kontroll felelős részére adományozta.

Nyesőné Frész Anikó közszolgálati pályafutását 2000-ben a nagykarácsonyi önkormányzatnál kezdte, majd 2004-től hivatalunk adóhatósági osztályánál helyezkedett el. Szakmai fejlődése érdekében 2005-ben közigazgatási szakvizsgát tett. Kezdetben iparűzési- és építményadó ügyintézői feladatot látott el. Szakmai tudása, a feladatának minél magasabb szinten történő ellátására való törekvése hamar megmutatkozott a munkája során. Mindezek felelősségteljesebb munkakör betöltésére predesztinálták, így a könyvelési, majd ezen túlmenően az osztályvezető helyettesi feladatok ellátása vált feladatkörévé. Azon kivételes emberek közé tartozik, akik mindenkor határtalan türelemmel és önzetlenül tud másokat segíteni, tanáccsal, iránymutatással szolgálni a nehezen megoldható kérdésekben. Nyitott, széles látókörű köztisztviselő, aki képes könnyen befogadni az újat és továbbadni azt. Nem torpan meg a kihívások előtt. Közreműködésével került bevezetésére az elmúlt években önkormányzati adóhatóságunknál az ügyfelek adminisztrációs terheit csökkentő elektronikus ügyintézés, továbbá jelentős szerepet vállalt az új önkormányzati informatikai rendszerhez, az ASP Adó szakrendszerhez történő csatlakozás előkészítésében, annak az évi bevezetésében. Az önkormányzat gazdasági érdekeit szem előtt tartva, az ügyfeleket tisztelve, azokat segítve és a törvényi előírásokat betartva példamutatóan végzi munkáját. Alapvetően csendes, ám határozott és mindig kedves, önzetlen kolléganő, aki nagy tiszteletnek örvend a munkatársai körében.

Kozma Miklósné középiskolai tanulmányai után az adonyi Magyar Postahivatalnál helyezkedett el. 1984-től a Ruhaipari és Szolgáltató Szövetkezetnél dolgozott, majd 1987-től egy rövid ideig az Adonyi Nagyközség Tanácsnál írnokként tevékenykedett. A következő évtől adminisztrátorként dolgozott a Budapest Vidéki Postaigazgatóságnál egészen 1992-ig. Ezt követően került a közigazgatásba, ugyanis 1992-ben helyezkedett el Adony Város Polgármesteri Hivatalában igazgatási ügyintézőként. 2001-ben fejezte be tanulmányait a Dunaújvárosi Főiskolán, ahol mérlegképes könyvelő képesítést szerzett vállalkozási szakon. 2009-ben diplomázott a Budapest Corvinus Egyetemen mint igazgatásszervező. Továbbá ügykezelő alapvizsgával, közigazgatási alapvizsgával és anyakönyvi szakvizsgával is rendelkezik. 2014 áprilisától a polgármesteri hivatalunk kollektíváját erősíti, először mint anyakönyvvezető, majd közigazgatási hatósági ügyintéző. Jelenlegi beosztása mellett, napjainkban is intézi és közreműködik az újonnan honosított állampolgárok eskütételének lebonyolításában. Kiváló szervezőképességét, kapcsolatteremtő készségét nagyszerűen kamatoztatja munkája során. Munkavégzésére a szakmai hozzáértés, precizitás, kiemelkedő problémamegoldó képesség jellemző.

Kovács Éva az Államigazgatási Főiskola igazgatási-szervező szakán szerzett diplomát 1989-ben. Tudását folyamatosan gyarapította, 1989-ben anyakönyvi szakvizsgát, 2000-ben közigazgatási szakvizsgát, 2006-ban ECDL-vizsgát tett. Jelenlegi munkájából adódóan folyamatosan képzi önmagát, nyomon követi az önkormányzatokat érintő aktuális változásokat, és naprakész a legfrissebb jogszabály-módosításokban is. 1977 augusztusától megközelítően 34 éven át a dunavecsei önkormányzatnál dolgozott. Először mint gazdálkodási, majd adóügyintéző csoportvezetőként. 1988-tól 1994-ig az igazgatási csoportot vezette. 1994-től 10 éven keresztül aljegyzői és hatósági osztályvezetői munkakört töltött be. Végül 2004 és 2011 között Dunavecse Város jegyzőjeként dolgozott. Ezt követően nagyjából fél évig egyéni vállalkozóként tevékenykedett, majd 2013 tavaszán a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal gyámügyi ügyintézője lett. A polgármesteri hivatalban 2013 júliusában kezdett el dolgozni mint jogi és szervezési ügyintéző. 2015. június elsejétől belső kontrollrendszer felelős. Legfontosabb feladatai, többek között a jegyző felelősségi körébe tartozó belső kontrollrendszer kialakításával, működtetésével, valamint az itt előírt intézkedések megvalósításának koordinálásával, azok nyomon követésével kapcsolatos munka folyamatos végzése. Kiemelt szerepe van az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálásában. A hivatal SZMSZ-ének, szervezeti egységei ügyrendjének, valamint a hivatalt érintő belső szabályzatok kidolgozásának kulcsfontosságú szereplője. Munkáját mindig a legalaposabban, maximalista módon végzi. Szakmai tudása és önzetlensége végtelen szerénységgel párosul.