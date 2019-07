Kiemelkedő eredménnyel zárt a Dunaújvárosi Egyetem a felvételin

Négyszázkilencven volt – az elérhető 500-ból – a legmagasabb ponthatár idén, a bejutáshoz ezt a Pécsi Tudományegyetem germanisztika alapképzésére jelentkezőknek kellett elérniük – közölte az Oktatási Hivatal, amikor szerdán este nyilvánosságra hozta a felsőoktatási ponthatárokat.

Több mint 112 ezer jelentkező közül 78 900-at vettek föl, ez háromezerrel több mint egy évvel ezelőtt. A Dunaújvárosi Egyetem is növekedést mutat, tizenhárom százalékkal nőt az egy évvel ezelőttihez képest a felvett tanulók száma. (Egyébként állami támogatással mintegy 62 ezren, önköltséges formában pedig csaknem 17 ezren tanulhatnak tovább.)

A felvételi ponthatárok nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban tartott tegnap sajtótájékoztatót a Dunaújvárosi Egyetem.

A megjelenteket dr. habil András István rektor és dr. habil Rajcsányi-Molnár Mónika oktatási és általános rektorhelyettes köszöntötte.

András Istvántól megtudtuk, hogy Magyarországon négy százalékkal nőtt a felvett diákok száma, Dunaújvárosban ez tizenhárom százalék.

– Az elmúlt évek során folyamatos emelkedést tudunk felmutatni ezen a téren, több szakunk megerősödött, és több új szakunk is van, ami közül választhatnak a diákok. Büszkén mondhatom, továbbra is népszerű a Dunaújvárosi Egyetem a középiskolások körében, ez talán annak is köszönhető, hogy új megközelítéssel fordulunk a diákokhoz, minden hozzánk jelentkezővel egyenként leülünk beszélgetni, mindenkit személyesen szólítunk meg. Arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy még nem zártuk le a felvételit, hiszen még csak most jön a pótfelvételi. Akik szeretnének továbbtanulni, azoknak erősen ajánlom, próbálják meg ezt a lehetőséget, mert az idei az utolsó év, amikor még emeltszintű érettségi és C-tipusú nyelvvizsga nélkül is lehet jelentkezni, erre jövőre már nem lesz lehetőség.

Rajcsányi-Molnár Mónika elmondta, a tizenhárom százalékos növekedésük úgy jött ki, hogy a nappalin tizen­nyolc százalék volt, a levelezőn pedig négy. Az anyagmérnök és az informatikai szakok a legnépszerűbbek közé tartoznak a gazdaságinformatikán a tavalyihoz képest hatvan­nyolc százalék volt az emelkedés. Hatalmas siker övezi a Paks II Akadémiát, ehhez négy felsőoktatási intézmény tartozik, egyik a Dunaújvárosi Egyetem atomerőművi üzemeltetési szakmérnök képzése, erre szeptember 15-ig lehet jelentkezni.

A pótfelvételire július 29. és augusztus 7. között azok jelentkezhetnek, akik egyetlen helyre sem jutottak be, vagy nem is jelentkeztek az általános felvételire. A pótfelvételi szabályai megegyeznek az általánoséval, azzal a különbséggel, hogy a pótfelvételi során csak egy képzési helyet lehet megjelölni. A pótfelvételi ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki.