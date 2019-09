Kiállítás, előadás, gazdag programok

Az Európai Mobilitási Hét keretében tegnap a Dunaújvárosi Egyetemen is gazdag program várta az érdeklődőket. Sportnap, kiállítás és rengeteg előadás színesítette a napot.

Az Európai Mobilitási Hét mozgalma 1997-ben Franciaországból indult, és mostanra már majdnem háromezer település csatlakozik hozzá évről évre. A koordinátori feladatokat Magyarországon tavaly óta az Innovációs és Technológiai Minisztérium látja el. A csatlakozó magyarországi önkormányzatok támogatási kerete az elmúlt öt év során a négy és félszeresére emelkedett.

A Dunaújvárosi Egyetemen tegnap délelőtt fél kilenckor kezdődött az első konferencia, a megnyitót dr. Nagy András tudományos és kutatási rektorhelyettes tartotta, az egyetem elnökségét szintén ő képviselte, mellette pedig ott volt Petrovickijné dr. Angerer Ildikó, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály környezetvédelmi vezető főtanácsosa.

Az érdeklődők összesen öt előadást hallhattak délelőtt. Sorrendben az Energiatudatos szemléletmód egy hallgatói projektfeladat példáján címmel dr. Kővári Attila beszélt, majd Elektromobilitás napjainkban címmel dr. Ágoston György beszélt. Dr. Veres Lajos az Új közlekedési rendszerek az elektromobilitás jegyében címmel adott elő, dr. Budai Gábor az Alternatív hajtású járművek karbantartási lehetőségeiről beszélt, és persze napjaink egyik legfontosabb kérdése, a Globális környezeti problémák sem maradhattak ki a sorból, erről Kovács-Bokor Éva adott tájékoztatást.

A fókuszban egész nap az elektromobilitás, a környezetvédelmi megoldások és problémák, valamint az energiatudatos szemléletmód állt. Az eseményen a Dunaújvárosi Egyetem munkatársai, az oktatók, a hallgatók, és több mint kétszáz meghívott középiskolás diák, azok tanárai továbbá külsős vendégek vettek részt.

Az A épületben látványos kiállítást is megtekinthettünk. Az egyetem műszaki intézetétől áramgenerálással és elektromosság kivitelezéssel kapcsolatos készülékeket és kísérleteket mutattak be. Az informatika intézet informatikai megoldásokat az elektromobilitásban témakörben, 3D nyomtatót, és VR szemüveget állított ki. A DUE és az önkormányzat standján pedig elektromos járművek, kvíz nyereményjátékok és szóróajándékok voltak, valamint egy elektromos autót is megtekinthettünk.

És milyen mobilitási hét, ahol nincsenek sportesemények? Semmilyen. Ezúttal az egyetem sportcsarnokában egész délelőtt pattogott a labda, egymást érték a kispályás labdarúgó-mérkőzések, de aki akart pingpongozhatott, darts­ozhatott, és egy nem is olyan régi amerikai találmányt, a beerpongot, a sörpongot is kipróbálhatták. (A beerpong játék célja, hogy az ellenfél poharait eltüntessük: amelyikbe betalálunk, annak a tartalmát az ellenfelünk megissza, majd a poharat félrerakja. Az nyer, akinek hamarabb sikerül kidobnia az ellenfél poharait. Abban az esetben, ha az egyik játékos rosszul lesz, a másik csapat automatikusan győz.)

Nem rossz játék, belefért a mobilitási hét hangulatába.

Hatalmas a magyar érdeklődés

Néhány szót az Európai Mobilitási Hétről. Szeptember 16-tól 22-ig tartó Európai Mobilitási Hetet – amelynek helyi programjait az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) 180 millió forinttal támogatja – kiemelkedően nagy érdeklődés kíséri Magyarországon. A program nemzetközi honlapjára Magyarországról idén 291 település regisztrált. Ennél többen csak Ausztriából és Spanyolországból jelentkeztek. A támogatási keretből 261 egyedi pályázatnak jut vissza nem térítendő támogatás élmény- és tudásalapú rendezvényekre, környezettudatos szemléletformálásra, versenyek és vetélkedők szervezésére.

Magyarország idén 18. alkalommal csatlakozott a környezetbarát, fenntartható közlekedést népszerűsítő Európai Mobilitási Hét és Autómentes Hétvége című nemzetközi programhoz, amelynek idei jelmondata: „Sétálj velünk!”.