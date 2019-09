Ki lesz a nemzet háziorvosa?

Még három hétig ajánlhatja kedvenc háziorvosát a népszerű A nemzet háziorvosa című pályázaton!

A nemzet háziorvosa pályázat kiírói szeretnék, ha a médiában nemcsak az lenne a hír, hogy a betegeiket elhanyagoló orvosok és nővérek a magyar egészségügy szereplői, hanem az is, hogy a hivatásuknak élő háziorvosok és nővérek vannak többen!

Az ő megbecsülésüket, presztízsüket óhajtja erősíteni a pályázat, így idén is az emberséges és szakmailag is elhivatott gyógyítókra, a példaértékű háziorvos–beteg kapcsolatokra és az orvosok kitartó, szolgálatkész munkájára szeretné irányítani a szélesebb nyilvánosság figyelmét, határon innen és határon túl.

Eddig 140 érvényes ajánlás érkezett az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkárságának égisze alatt meghirdetett A nemzet háziorvosa pályázatra. A szervezők első körben szeptember 14-ig várják a javaslatokat. Bővebb információ és a részletes pályázati kiírás megtalálható az evpraxisa.hu honlapon.