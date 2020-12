Ki fogunk jutni az alagútból, csak ne veszítsük el a lelkünket

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Milano, 2020. 12. 24. – 289. nap

Úgy terveztem, hogy a mai napot pizsamában töltöm. A szent estét általában együtt töltik a családtagok, de idén sokan egyedül maradnak az ünnepekre, köztük én is. Délután háromig zsinórban néztem a karácsonyi filmeket, amikor felhívott egy barátom hogy fussunk össze, és koccintsunk a karácsonyra. Már hagyománnyá vált, hogy baráti társaságunk december 24-én este összejön a Radetzky bárban egy pohár pezsgőre, és utána mindenki fut tovább a dolgára. Idén kicsit másképp alakult, hiszen lock down van, és ki sem nyithatnak a vendéglátóegységek, az otthoni vendéglátás két plusz főre korlátozott, úgyhogy az esselunga felé beszéltük meg a találkozót. Írtam egy önbevallást miszerint az élelmiszerboltba megyek, és szürreálisnak találtam hogy szent este egy bolt előtt fogok összefutni a barátaimmal. Öten voltunk, és az egyik srác előkapott egy üveg pezsgőt néhány pohárral, koccintottunk, váltottunk pár szót, és ment mindenki a dolgára. Beugrottam a boltba, és vettem néhány doboz citrom fagylaltot hogy tiszta legyen a lelkiismeretem.

Az idei szentestét olvasással, írással töltöm (a citrom fagyi mellett), és örülök hogy nem vagyok teljesen egyedül, hiszen a Fb segítségével (virtuális) társaságot adhatok és kapok most is, ugyanúgy mint az elmúlt tíz hónapban. Az év végi értékelés még messze van, és az újévi fogadalmaimat is át kell gondolnom, hiszen a 2020-as év mindenkit felkavart: néha azt sem tudom mit szeretnék, hova tartok.

2020 megszűrte az ismerőseimet, van aki felszívódott, és van aki hosszú idő után bejelentkezett, hogy boldog karácsonyt kívánjon. Ma este szeretettel gondolok a családomra, barátaimra, a virtuális barátaimra, és nem utolsó sorban Félixre és Zsófira, akik esténként (majdnem 300 napja) gondoskodnak arról, hogy a blogom a Duol-on legyen.

Köszönöm hogy velem vagytok, és legyen szeretettel teli, csodálatos karácsonyotok!

A Pápa alkalmazkodott a járvány miatti szigorításokhoz, és csak párszáz hívő jelenlétében (a S Pietro Bazilika 60 ezer hívő befogadására alkalmas), két órával hamarabb celebrálta a szent misét. A televízió közvetítették egész világon üzenetét, miszerint “ki fogunk jutni az alagútból, csak ne veszítsük el a lelkünket”, és “a rendelkezésünkre álló időt ne önsajnálatra használjuk, hanem a szenvedők megsegítésére”.

Az idei karácsony meghittségről szól, és nem a konzumizmusról.

A kormány ma esti adatai szerint az aktív fertőzöttek száma 593632 az elmúlt huszonnégy órában 18040 az új fertőzött, közülük 2656 (14,72%) Lombardia régióban van.

24070-en (-476 tegnapról mára) szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, és 2589 (-35) beteget az intenzív osztályon kezelnek (lélegeztetés). Az intenzív osztályon kezelt betegek közül 149-en a mai nap folyamán kerültek be oda, ami azt jelenti hogy tegnapról mára összesen 184-en (149+35) hagyták el az intenzív osztályt (elhunytak vagy javult az állapotuk).

566973-an orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 1344785-en gyógyultak, közülük a mai napon 22718-an.

Az elhalálozottak száma 70900, közülük a mai napon 505-an hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 2009317.

A fertözöttek száma 0,9%-kal emelkedett az elmúlt huszonnégy órában.

Az elmúlt huszonnégy órában 193777 teszt által 18040 fertőzöttet azonosítottak. A járvány menete az elmúlt hetek tesztarányán keresztül könnyen követhető:

dec. 24. 9,31% 193777 teszttel +1840,

dec. 23. 8,28% 175364 teszttel +14522,

dec. 22. 8,01% 166205 teszttel +13318,

dec. 21. 12,37% 87889 teszttel +10872,

dec. 20. 10,99% 137420 teszttel +15104,

dec. 19. 9,26% 176185 teszttel +16308,

dec. 18. 10% 17992 teszttel +17992,

dec. 17. 9,84% 185320 teszttel +18236,

dec. 15. 9,11% 162880 teszttel +14844,

dec. 13. 11,75% 152697 teszttel +17938,

dec. 11. 9,83% 190416 teszttel +18727,

dec. 09. 10,77% 118475 teszttel +12756,

dec. 07. 12,34% 111217 teszttel +13720,

dec. 06. 11,55% 163550 teszttel +18887,

dec. 02. 10,00% 207143 teszttel +20709,

nov. 30. 12,55% 130524 teszttel +16377,

nov. 26. 12,46% 232711 teszttel +29003,

nov. 20. 15,66% 238077 teszttel +37242,

nov. 16. 17,9% 152663 teszttel +27354,

nov. 14. 16,36% 227695 teszttel +37255,

nov. 10. 16,11% 217758 teszttel +35098,

nov. 06. 16,14% 234245 teszttel +37809,

nov. 02. 16,39% 135731 teszttel +22253,

okt. 30. 14,45% 215085 teszttel +31084,

okt. 24. 13,64% 124686 teszttel +17012,

okt. 22. 9,44% 170392 teszttel +16079,

okt. 20. 7,36% 147737 teszttel +10874,

okt. 16. 6,66% 150377 teszttel +10010,

okt. 12. 5,41% 85442 tesztettel +4619,

okt. 10. 4,30% 133084 teszttel +5724

okt. 08. 3,48% 128098 teszttel +4458,

okt. 06. 2,68% 99742 teszttel + 2677.

Az országos tesztarány 9,31% (minden 100 tesztből 9 pozitív), Lombardia tesztaránya 8,22% (100 tesztből 8 pozitív).

Átlépte a kétmilliót azok száma, akik a járvány kezdetétől a mai napig megkapták a koronavírus fertőzést. Olaszország lakosságához viszonyítva az érték még mindig csak 3,33% körüli, ami azt jelenti, hogy oltás nélkül a nyájimmunitás nem elérhető belátható időn belül.

Már csak pár nap és indul az oltáskampány, és ha jó ütemben fog haladni, akkor a jövő karácsonyt a megszokott módon ünnepelhetjük.

Kacziba Andi