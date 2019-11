Kezdődik a városi advent

„Az eddigi évekkel ellentétben a mostani forgatagban nem szerveztünk az adventi időszak minden napjára programot, ez a városvezetés külön kérése is volt.” – meséli lapunknak Kiss András, a Tourinform iroda vezetője. Az idei koncepció az, hogy a hét végi, illetve a csütörtöki délutánokat és estéket színesítik a fellépők, viszont a bazárosok, vendéglátósok négy héten keresztül várják a látogatókat.

Kiss András beszámolt arról is, hogy a tökéletes karácsonyi hangulat és a forgatag színvonalának emelése érdekében két évvel ezelőtt 1,5 millió forintot költöttek a kandelláberek, tavaly pedig 1 milliót a faházak felújítására, majd idén közel 2 milliós költségkeretből vásároltak új ünnepi fényeket: hatalmas gömbök és jégcsapfüzérek díszítik majd a teret.

Ami a fellépőket illeti, idén is szerették volna megadni a lehetőséget a helyi kluboknak, szervezeteknek és oktatási intézményeknek, hogy megmutassák magukat, így többek

között színpadra lép a Jószolgálati Otthon csapata, a Búzavirág Dalkör, a Waldorf Iskola vagy a Wesely DaCapo Művészeti Iskola is. A nagyobb ismeretségnek örvendő előadók tekintetében is igyekeztek Dunaújvárosból és vonzáskörzetéből választani, így került a fellépők listájára Erdős Viola, Raul, a Tataminek vagy a hagyományosan forgatagot záró Kelemen Angelika és Barátai formáció.

Kiss András elmondta, a szervezés fontos szempontja, hogy a fiatalok aktuális kedvencei közül is érkezzen fellépő. Az igényeket a Tourinform Facebook-oldalára érkezett kommentekből szűrték le, így került a meghívott előadók közé mások mellett a G.w.M és a Ham Ko Ham is.

Sport, kultúra a főtéren túl is

Az adventi forgataggal párhuzamosan számos városi sport- és kulturális rendezvény is zajlik Dunaújvárosban, így akkor is van miből válogatni, ha valaki nem talál kedvére valót a Városháza téren. A Móricz Zsigmond Általános Iskola kórusa december 10-én adja adventi koncertjét a Krisztus király főtemplomban. Szintén koncerttel érkezik Rákász Gergely orgonista, aki az evangélikus templomban nyűgözi le közönségét decembert 15-én. 19-én a Megasztárból ismert Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra lép fel a Bartók színpadán, de még programokkal készül az Intercisa Múzeum is. Ami a sportot illeti, három foci-kupát is időzítenek az adventi időszakra.