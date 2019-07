Kezdettől fogva világszínvonalú volt a hazai vasúti járműgyártás

A MÁV Magyar Államvas­utak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MÁV Zrt.) Magyarország állami vasúttársasága. A vasúthálózat teljes hossza 7297 kilométer. A magyar vasúthálózat összeköttetésben áll más európai országok hálózataival, személy-, valamint teherszállítás terén nyújt szolgáltatásokat.

A MÁV jogelődjét a Magyar Királyi Államvas­utakat 1868. július 1-én alapították. A társaság székhelye Budapesten található, de kisebb-nagyobb telephelyei vannak több más magyarországi városban is.

A hazai vasúttörténet

A magyar vasúttörténet kezdete egészen a 16. századig nyúlnak vissza, amikor is a történelmi Magyarország területén élő német bányászok meghonosították a fából készült nyompályát, ami a vasúti pálya elődjének számított. 1827–1828. között kísérletek folytak a pest-kőbányai lebegő vasúttal, de a lóval történő vontatás nem bizonyult kifizetődőnek. Nyolc évvel később a király vasútépítéseket lehetővé tevő törvényt fogadott el, majd ezt követően heves vita alakult ki az ország­gyűlésben, hogy a Duna jobb- vagy bal oldali partján épüljön meg a két várost összekötő vasútvonal, végül is a pesti oldal került ki győztesként. 1844-ben kezdődött el az első magyarországi vasútvonal kiépítése Pest és Vác között, az átadásra pedig 1846. július 15-én került sor. Érdekessége, hogy amikor az 1970-es években e szakaszt felújították, az első talpfákból adtak több magyarországi múzeumnak is, így került néhány talpfa a szomszédos Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Emlékmúzeumba is. Ma is láthatóak a múzeum pincehelyiségeiben.

1847-ben már elkészült a Pest és Szolnok közötti 99 km hosszúságú szakasz is.

A vasút hamar gyors fejlődésnek indult, és a 19. század európai ipari forradalmának az egyik legjelentősebb tényezője lett. A vasutak teljesen megváltoztatták az egyes országok működését, a piacok kiterjedését, és nem utolsósorban a hadviselés logisztikáját.

Az 1848–49-es szabadságharc leverése után egészen a kiegyezésig a magyarországi vasutakat osztrák és magyar magántársaságok építették, a bécsi abszolutista kormány felügyelete alatt. Magyarországon, akárcsak a világ legnagyobb részén a vasutak különleges engedélyekkel, feltételekkel alapított magánvállalkozások voltak, amelyek működését az állam különféle kedvezményekkel segítette. A beruházások később jelentős profitot hoztak.

Ennek a magánvasúti korszaknak egy, a mai napig velünk élő emléke a Győr – Sopron – Ebenfurti Vasút, amely a mai napig szinte változatlan formában működik, tevékenységét egy korábbi modell alapján már a dualista monarchia idején kezdte meg. A kiegyezés évére a magyar vasúthálózat teljes hossza elérte a 2341 kilométert. A dualizmus időszakában a magyar kormány jelentős szerepvállalásával fejlődött tovább a magyarországi vasúti hálózat.

A dualizmus időszakában

1867-ben, a kiegyezés évében felhatalmazást kapott a magyar kormány az Ország­gyűléstől államkölcsön felvételére. A vasút- és csatornaépítésekre felvett államkölcsön egy részéből a kormány 1868. július 1-jén felvásárolta a csődbe ment Magyar Északi Vasutat, amely a Pest–Salgótarján vonalat kezelte.

A Közmunka- és Közlekedésügyi Minisztérium 1869-ben elrendelte, hogy az államkincstár kezelésébe vett vasút és a közeljövőben megnyíló Zákány – Zágráb vonal neve együtt Magyar Királyi Államvasutak legyen, így alakult meg a mai MÁV jogelődje. Ettől kezdve az állami szerepvállalás erősödött, a nehéz anyagi helyzetbe kerülő magánvasutakat az állam kisegítette vagy kivásárolta. A magyar vasúthálózat jelentős részét kiépítő nagy hazai magán vasúttársaságokat pénzügyi nehézségiek miatt kevés kivétellel államosították.

Vonalaikat és járműveiket a Magyar Királyi Államvasutak vette át, így a hálózat fejlődése töretlen ívelt felfelé. Gróf hídvégi Mikó Imre a kiegyezést követő első magyar kormány közmunka- és közlekedésügyi minisztereként sokat tett a Magyarországot Erdéllyel összekötő vasúti pálya kiépítéséért, valamint az állami vasúttársaság, a Magyar Királyi Államvasutak megalapításáért.

A magyar állami vasutak is terjeszkedésbe kezdtek, 1880-tól már külön törvénnyel pártolták a helyi érdekű vasutak csatlakozását hálózataikhoz. A dualizmus korának nagy közlekedéspolitikusa Baross Gábor, a „vasminiszter”, aki mind a személy- mind pedig az áruszállítás díjában jelentős reformot hajtott végre. Az új ár kialakításánál a vasutak jövedelmezősége mellett figyelmembe vette a kereskedelmet, a mezőgazdaságot és az ipar fejlesztését fokozó hatásokat is. Ebben az időben Magyarországon megtelepedett, majd jelentős fejlődésnek indult a vasúti járműgyártás is. A növekvő vasúti rendszer igényeit egyre inkább hazai mozdonyok és kocsik elégítették ki. A magyar vasút már ekkor világszínvonalú gyártókapacitással rendelkezett, a különböző, a vasúthoz köthető hazai cégek, mint a MÁVAG, a Rába Magyar Vagon- és Gépgyár néhány évvel alapítása után már Európába, Latin-Amerikába és Afrikába is exportálta termékeit. A MÁV első pályaudvara a Józsefvárosi pályaudvar volt, 1867-ben adták át a forgalomnak. 1867–1885 között az államvasutak budapesti főpályaudvaraként működött, ezt követően vette át a feladatát a szintén a VIII. kerületben épült, nagyobb, korszerűbb Keleti pályaudvar.

Az első világháború kitörésekor a történelmi Magyarországon 21 200 km vasútból 18 933 km volt a MÁV kezelésében, ebből 44,3 százalék állami tulajdon és 55,7 százalék állami kezelésű magántulajdon. A pályaépítéssel egy időben közel 1500 vasútállomás is felépült, továbbá a történelmi Magyarország területén 1600 km keskeny nyomtávolságú vasútvonal is megépült.

Trianon után

Az igazságtalan trianoni békeszerződés következménye kétszeresen is nehéz helyzetbe hozta a hazai vasutakat. Először a történelmi Magyarország közlekedési hálózatait számtalan helyen vágta el a gyakorlatilag átjárhatatlan új határ. Olyan fontos vasúti csomópontok kerültek a határon túlra, mint Szabadka, Eszék, Pozsony, Nagyvárad vagy Kassa. Másodszor a megcsonkított Magyar Államvasutak sok olyan nyugdíjjogosultért kellett, hogy helyt álljon, akik a történelmi Magyarország területén maradt vasutaktól eredeztették jogos követeléseiket. Ez olyan jelentős pénzügyi problémákat jelentett az állami vasúttársaság számára, amit a két háború között soha nem tudott megoldani. Ebben a korszakban jelent először komoly konkurenciát a vasútnak a közúti közlekedés. Beindulnak a különböző busztársaságok, a hazai vasúttársaság is létrehozza a maga buszjáratait, hogy csökkentse a konkurenciát. Ebben az időszakban fejeződött be a vasúti rendszer államosítása, de ugyanez a tendencia érvényesült egész Európa-szerte. Az államvasutak és az államok kapcsolata egyre szorosabb lett.

1932 és 1947 között Budapest – Hegyeshalom vonal volt a világon az egyetlen ipari frekvenciával villamosított vonala, ami jelentős technikatörténelmi ténnyel is bír. A magyar mozdonygyártás is világhírű volt abban az időben, ami hatalmas eredménynek számított egy megnyomorított országtól.

A kommunista időkben

A második világháborút követően, 1949. március 15-én a MÁV gyakorlatilag az állam részévé vált. Vezérigazgatósága egyúttal a Közlekedési és Postaügyi Minisztérium alá került. A kommunista rendszer több vasútvonal építésébe kezdett bele, tervezték egy belső vasúti körgyűrű megépítését a dunaföldvári híd bekapcsolásával. A tervek azonban nem valósultak meg, a megkezdett építkezések is rendszerint pénzhiány miatt maradtak abba. 1959-től beindultak az első vonalbezárások is, elsősorban az Ausztriával és Jugoszláviával határos területeken.

A 1960-as években a vontatás zömét dízelmozdonyok végezték, majd az első olajválság hatására a vasúti villamosítást helyezték előtérbe, úgy hogy 1990-ben már a MÁV teljes hálózatának 28 százaléka vált villamosítottá. A szocializmus utolsó éveiben a MÁV hatalmas adósságokat görgetett maga előtt. Csökkentek a fejlesztések, a vasúttársaság szolgáltatásai nem tartottak lépést a különböző igényekkel. A ki nem elégített beruházási igények felhalmozódtak, ezek értéke 1980-ban már több mint 30 milliárd forintot tettek ki.

A rendszerváltás után

A kilencvenes évek elején sor került a MÁV részleges privatizációja is, de 1993. június 30-án a MÁV kizárólag állami tulajdonú részvénytársasággá alakult. Évtizedek óta elsőként új vasútvonal is épült, mivel Magyarországnak és a szomszédos Szlovéniának nem volt vasúti kapcsolata, így kiépült a Zalalövő–Bajánsenye 19 km-es szakasza.

A MÁV-ot jellemző néhány adat

37 ezer munkavállaló, évente 1,1 millió vonat

Vasúti pályahálózat hossza:

7273 km

Kétvágányú pálya hossza:

1207 km

Villamosított vasúti pálya hossza: 2633 km

Nemzetközi törzshálózat hossza: 2611 km

Állomások száma: 616 db

Megállóhelyek száma: 728 db

Közlekedtetett vonatok száma (2014-ben)

Tehervonat: 146 850

Személyszállító vonat:

1 038 082

Egyéb: 227 672

Összesen: 1 412 604 vonat

Vonatkilométer 2014-ben

Személyszállító vonatok:

76 416 705

Tehervonatok: 16 975 882

Egyéb: 7 814 934

Összesen: 101 207 521

Összes fizető utas száma (belföldi + nemzetközi): 110 487 millió (2011), 110 596 millió (2012), 110 728 millió (2013), 110 584 millió (2014)