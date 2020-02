Kevés kérdés hangzott el a keddi közmeghallgatáson

Kedden délután közmeghallgatást tartott a városháza C szárnyának házasságkötő termében a város képviselő-testülete. Az ülés tárgya a 2019-ben elvégzett helyi közfeladatok ellátásának ismertetése, valamint a 2020-ban elvégzendő, városfejlesztéssel, városüzemeltetéssel és közszolgáltatások biztosításával kapcsolatos tervek bemutatása volt.

A közmeghallgatásra a közgyűlés szabályai az irányadóak, ennek megfelelően sor került a testület határozatképességének megállapítására és a napirend elfogadására is. Ezt követően Pintér Tamás polgármester sorolta fel az önkormányzat által tavaly elvégzett közfeladatokat, fejlesztéseket, majd beszámolt az idei év terveiről is. A polgármester számba vette azon túl, hogy mennyit költött tavaly az önkormányzat a többi között kátyúzásra, szemétszállításra végigvette a Modern Városok Program, Zöld Város Program, Területfejlesztési Operatív Program (TOP) Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretein belül, a kormány által támogatott és az előző városvezetés által véghez vitt fejlesztéseket is. Szó esett tehát az uszoda felújításáról, a északi városrész csatornázásáról, az egykori vidámpark rehabilitációjáról, a mozi és környéke rendbetételéről, a Vasmű úti belső park és a Duna-parti sétány rendbetételéről is. Röpködtek a milliárdok, és még nem volt vége a felsorolásnak, hiszen több beruházás még folyamatban van, amit az előző vezetés alatt indítottak el. Ilyen a Baracsi úti arborétum fejlesztése, a Szalki-sziget turisztikai rehabilitációjának folytatása és a Limes-program is. Idén befejeződik a mozi felújítása, az uszoda külső medencéje is megújul, és termálkutat fúrnak a kialakítandó fürdőparkba. Elkészül a futókör is a Batsányi utcában, és létesül egy sportpark. További útfelújítás lesz a Magyar úton és a Szigeti úton is.

Ezek után áttért a polgármester az általa vezetett önkormányzat terveire. E szerint 100 millió forintot különítenek el a költségvetésben a közvilágításra, 50 milliót út- és járdatakarító gépek vásárlására, valamint színvonalas programokat rendeznek majd a város 70. születésnapjára. Ezenkívül dolgoznak a városi klímastratégián és az önkormányzati működés átláthatóvá tételén, a Tourinform iroda átszervezésén. E rövid felsorolás után következtek az alpolgármesterek beszámolói, amelyek közül Szabó Zsolt gazdasági alpolgármesterét emeljük ki, aki elmondta, hogy feszes költségvetést késztettek, amely pluszkiadásokat nemigen tesz lehetővé, de a nyugdíjasok karácsonykor megkapják az emelt összegű önkormányzati támogatást. A beszámolókat a közgyűlés elfogadta, ezt követően a megjelentek tehettek fel kérdéseket szigorúan a napirend témájához illeszkedően.

Olyan korszakos városi problémák kerültek elő, mint a parkolás a kórház környékén és egyáltalán a városban, a szemét és az illegális hulladéklerakás kérdése, a Béke városrészi járdák állapota és az intermodális csomópont kialakítása, ez utóbbi kormányzati forrásból valósul meg. A válaszokban túl sok konkrétum nem hangzott el, a kérdezőknek válaszoltak, volt akinek írásban ígértek bővebb tájékoztatást. A fizetős parkolást nem szeretné visszaállítani a városvezetés, bár őrzött fizetős parkolók kialakítása szóba került, mint lehetőség. A város szemétmentesítését majd az új gépek bevetésével és közösségi összefogással szeretnék orvosolni a közeljövőben, az illegális szemétlerakást pedig pénzbüntetésekkel fékeznék meg, bevonva ebbe a térfigyelő kamerák rendszerét. Az intermodális csomópont (e témában cikkünk a 2. oldalon olvasható) kialakításával kapcsolatos lakossági kérdésre helyben semmilyen konkrétum nem hangzott el, írásban ígértek választ a kérdező Kiss Dánielnek.