Két hét alatt tizenegy sorozat

A Csodaszarvas Program keretében összesen tizenegy tematikus tábort szerveztek a Móricz iskolában. Az igazgatónő más fontosabb hírről is beszámolt lapunknak.

Hivatalosan is megjött a minisztériumi határozat arról, hogy nem támogatják a Móricz Zsigmond Általános Iskola fenntartóváltását – erről Horváthné Ottinger Hajnalka, az intézmény igazgatója beszélt lapunknak. Az ügy előzménye, hogy a Magyar Evangélikus Egyház átvette volna a fenntartói jogokat, vagyis állami helyett egyházi fenntartású lett volna az iskola. Ezzel kapcsolatban fórumok, tájékoztatók és szavazások is voltak. A szülők többsége azt szerette volna, ha megmarad a Dunaújvárosi Tankerület égisze alatt, a minisztérium pedig a szükséges vélemény-bekérések után hozta meg azt a határozatot, amelyet a többség is kívánt, marad minden az eddigiek szerint.

A tanév zárásával megkezdődött a tábori szezon, és a Móricz iskola sok színes programmal készült a diákoknak. Idén náluk is a Csodaszarvas Program keretében valósultak meg az elmúlt két hét rendezvényei. Mint azt Horváthné Ottinger Hajnalka vázolta, az első héten öt tematikus napközis tábort bonyolítottak le olyan főbb témakörök mentén, mint a mozgás, a mesék világa, az energia, az idegen nyelv és szerveztek egyet kifejezetten az elsősök számára.

Az elmúlt héten hat tábor volt, ezek közül Ébredő erő címmel Dágon vakációztak tanulóik ottalvós tábor keretében. A másik öt napközis táborban sem maradt ki a mozgás és a mese, ám volt az irodalom köré épülő sorozat is.

Ez utóbbi tábort Pálné Tótszegi Erzsébet pedagógus és Garai-Puszta Ágnes könyvtáros szervezte a felső tagozatos gyerekeknek. Az egyik ötödik osztályos táborozó, Somfai Kamilla arról számolt be, hogy nagyon jól érezte magát, izgalmas programjaik voltak. Kiemelte a szabadulószobás játékot, a kavicsfestést és az élő társasjátékot is. Az utolsó napon a Digitális Közösségi Alkotóműhelybe látogattak az irodalmi csoport fiataljai. A napközis táborok központja az iskola épülete volt, de a programok közé beiktattak úgynevezett kimozdulásos elemeket is, ezek részét képezte az alkotóműhely, valamint ezáltal kirándultak városon belül például az arborétumba.

Előadók is jártak a móriczosoknál, múlt héten csütörtökön például Végvári Imre, az interaktív marketing egyik hazai szakértője beszélgetett a táborozókkal a Jövőmenők című könyvéről, hogy mit rejt a jövő a digitális eszközök, az egyre fejlődő technológiák lehetőségei által.

Az igazgatónő elmondta, mindegyik Csodaszarvas-táborban húsz-húsz gyermek vehetett részt. Augusztus utolsó hetében huszonegy móriczos diák utazik majd az ottalvós Erzsébet-táborba. Valamint megszervezik a bringás táborukat is, amelynek részeként felfedezik az Őrség természeti kincseit.