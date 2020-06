Trianon az emlékezet része. Már száz éve, hogy Magyarország területének kétharmadát elveszítette. A nagyhatalmi érdekek áldozatává vált. A hogyant és az okokat ismerjük, a miértekre azóta is keressük a választ. A sok nemzetiség egymásrautaltságát használták ki a győztesek. Talán nem merészség párhuzamot vonni az akkori kiszolgáltatottság és a mai uniós kitettség között. Akkor is voltak, és ma is vannak olyanok, akik elárulták, elárulják a magyar nemzetet. Európa a nemzetállamok közössége helyett – egyes politikai érdekek mentén – az Európai Egyesült Államok illúziójában ringatja magát. Részben azon államok közreműködésével, akiknek annak idején Trianont is „köszönhettük”.