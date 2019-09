Kerékpárral új aszfaltcsíkon Kisapostag és városunk között

Pénteken délelőtt hivatalosan is átadták a Dunaújvárost Kisapostaggal összekötő kerékpárutat. Az ünnepélyes megnyitón a résztvevők is két kerékre pattanhattak.

A Dunaújváros és Kisapostag közötti távolságot eddig is meg lehetett tenni kerékpárral, ám meglehetősen mostoha körülmények között. Zord idő esetén pedig rendre alkalmatlannak bizonyult a sokszor hepehupás föld­út.

A kisapostagiak – és egyben a térségben élő kerékpárosok – régi vágya volt, hogy egy aszfaltozott, a KRESZ szabályainak megfelelő kerék­párút kösse össze a két települést.

A péntek délutáni megnyitón Nagy Attila, a kistelepülés polgármestere felidézte, a képviselő-testület 2015-ben döntött arról, hogy belevág a nagyszabású beruházás előkészítésébe. 2016-ban kezdtek el pályázni, majd jöhetett a tervezési szakasz. Három év kitartó munkája után pedig tegnap végre hivatalosan is átadták a kerékpárutat, amelyet hatalmas lelkesedéssel vettek birtokba a helyi és a környéken élő kerékpárosok.

A Dunasor utcán kiépített bringás pihenőhelynél Varga Gábor, a Fejér megyei 5-ös számú egyéni választókörzet országgyűlési képviselője elmondta:

– A megyei közgyűlés gyűjtése szerint az utóbbi években több mint 10 milliárd forintnyi pályázati forrást sikerült megnyerni a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében. Mindez jelentős fejlesztések sorát eredményezte ebben a térségben. E fontos, az itt élők mindennapjait segítő beruházások egyike ez a kerékpárút is, amely egyben azt is bizonyítja, hogy a Nagy Attila vezette testület átgondolt és jó munkát végez Kisapostagért.

Az országgyűlési képviselő kiemelte, a kerékpár­út egyben a település elérhetőségét és turisztikai kínálatát is erősíti.

Nagy Attila polgármester a beruházás pontos részleteiről is szólt:

– A fejlesztés összértéke több mint 140 millió forint, a már említett pályázaton Kisapostag 120 millió forintot nyert, az önrészt az önkormányzat biztosította. A dunaújvárosi Papírgyári úti csomópontig a pálya 5 kilométer hosszú. A kerekezőknek van lehetőségük felkanyarodni a Pentele hídra és a nemzetközi Eurovelo kerékpárútra is. A munkálatokhoz az önkormányzat egy hektárnyi földet vásárolt, valamint az út mellett árokrendszert is kiépítettek, ezzel megoldva a korábban sok problémát jelentő felszíni vízelvezetést is.

A hivatalos kötelezők után a résztvevők is nyeregbe pattanhattak. A kerékpárút elejére – ahol az ünnepélyes szalagátvágás is történt – egy városjáró kisvonat szállította az érdeklődőket. A köszöntőket követően pedig jöhetett az éles bevetés, azaz a vállalkozó kedvűek Varga Gábor képviselő és Nagy Attila polgármester társaságában közös bringázással tesztelhették a pályát.

Az avatási programsorozat ma délután 13 órától folytatódik, a már említett bringás pihenőhelynél családi kerékpártúra is és számos további közösségi program is várja a polgárokat.