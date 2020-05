Kellemetlenkedő szomszédok zavarhatják a csendes estéket

A kellemes időjárás közeledtével a nem kívánt vendégek, a szúnyogok is megjelentek a teraszainkon. Ki vagyunk nekik szolgáltatva? Várjunk a csodára, a közösségi ritkításra, vagy magunk is kézbe vehetjük a védekezést? Fogadjuk meg Kőszegi Dánielnek, a Magyar Szúnyogirtók Országos Szövetsége elnökének tanácsait, akivel Dunaföldváron beszélgettünk!

– Tevékenységét mint biológiai módszerekben hívő szakember kétféle körben is sikerrel végzi. Egyrészt, amikor a vállalkozásával közületeknek és előrelátó önkormányzatoknak teljesíti a szúnyoggyérítési feladatokat. Másrészt, ahogy most is, a lakosságot látja el a szakterületére vonatkozó hasznos és zsebbarát tanácsokkal. Honnét kerültek elő ilyen korán a szúnyogok?

– Azokkal találkozhattunk, amelyek előjöttek a telelésből, amit pincékben és egyéb árnyékos helyeken vészeltek át. Bizonyos fajok ugyanis megtermékenyített nőstényként, imágóként telelnek át, és ezek fogják elindítani az idei szaporulatot.

– Hol születik az idei generációjuk?

– Az elmúlt időszakban a hosszú szárazság után végre hullott egy kis csapadék, aminek a nyomán számtalan, a szaporodásukra szolgáló hely alakult ki, amire nem is gondolnánk. Ilyenek a ponyva közti víztócsák, a kert végébe kidobált autógumik, az eltömődött ereszcsatorna, vizeshordó, vagy egy kint felejtett talicska. Bármi, amiben egy kis víz megrekedhet, például a határban egy mélyebb traktornyom, vagy egy lópatáé is képes a tenyészőhelyükké válni, mert az átteleltek abba fogják lerakni a petéjüket! A folyók, patakok nem alkalmasak a tenyészetükre, csak az állóvízben képesek szaporodni.

– Mikor van a szezonjuk?

– Van úgy, hogy már a majálisokra is bejelentkeznek, máskor még június közepén se. Mindig az adott év csapadékosságától függ. Sok csapadék, utána meleg idő, az biztos, hogy invázióval jár. Nemcsak most tavasszal, de minden eső után érdemes körülnézni a telkünkön, és felszámolni ezeket a lehetőségeket, mert ha nem tesszük, akkor egy egész populációt alakítunk ki, és még a szomszédaink is emiatt fognak dühöngeni.

– A „háztáji” kellemetlenkedők?

– Ezek a vízfelszínre petéző fajok az udvarainkban tenyésznek, nem repülnek túl nagy távolságokat, nem úgy, mint a Dunáról érkezők. Ezért az említett egyszerű házi módszerekkel is eredményesen védekezhetünk ellenük. Az említett helyeken nincsenek természetes ellenségeik, mint például a halak, ezért kell ezeket a vízfelületeket megszüntetnünk, mellette a vízgyűjtő hordókat is le kellene fednünk.

– Mi a helyzet a biológiai módszerekkel?

– A kémiai szúnyoggyérítés vegyszerekkel történik, és ezért az idén már nem is szabad légi úton végezni, csak a földről gyakorolható. A biológiai módszerek lényege, hogy már lárvaállapotukban gyérítjük a számukat a külterületeken. Amennyiben az előbbiek szerint a lakosság is hozzátenné a maga részét, akkor nagyon jó nyarakat érhetnénk meg nélkülük. Mi is használunk készítményeket. Ez egy toxikus fehérje, ami csak a szúnyoglárvákra hat és nem egy idegméreg, ami az élővilág minden hasznos, szúnyognagyságú rovarjára káros. A biológusok mérései alapján permetezés során száz rovarból egy szúnyog pusztul el.

– Mik a lehetőségeink?

– Az első lépés az lehetne, hogy a nyugat-európai országokhoz hasonlóan, nálunk is alakuljon ki ennek a kultúrája. Ahogy a gazt levágjuk, úgy a szaporodásukra alkalmas helyeiket is meg kellene szüntetnünk. Az lenne az igazi, hatékony megoldás, ha a lakókörnyezetünkkel összefogva végeznénk el ezt a megelőző tevékenységet. Ezt a gazdaboltokban kapható biológiai szúnyoglárvairtó szerrel tudjuk erősíteni. Egy kerti dísztóban, ha nem túl sűrű benne a növényzet, a gyérítést a benne lévő halak megoldják. Az említett szer rájuk sem ártalmas.

– A házi módszerek beválnak?

– A háztartásokban szívesen és eredményesen alkalmazzák a különböző füstölő eszközöket, ahogy a krémeket és az aeroszolokat is. Ezek is hasznosak, és a környezetünkre nézve ideálisabb is, mint amikor mérgeket permetezünk ki, de mégis szerencsésebb, ha meg tudjuk előzni a szaporodásukat. Léteznek szúnyogriasztó növények is, mint például a citronella, ami az illatával riasztja el a rovart.

– Együttműködés?

– Fontos, hogy jól működjön a közösségünk, mert akkor nem kell nagy áldozatot hoznunk a sikerért. Segítség gyanánt hoztuk létre a „Szúnyoglárva program” elnevezésű Face­book-oldalunkat, ahol folyamatosan tanácsokkal, módszerekkel, videókkal, sokféle fotóval és az aktuális figyelemfelhívásokkal fordulunk az érdeklődők felé.