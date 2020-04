Kedvező változások a Diákhitelnél

A kialakult járványügyi helyzetben a hallgatók számára elérhető munkalehetőségek jelentősen szűkültek, ezért tanulmányaid és megélhetésed további finanszírozása hirtelen problémássá válhat. Annak érdekében, hogy mindennek ellenére a tanulmányaidra tudj koncentrálni és könnyebben át tudd vészelni az átmeneti pénzügyi nehézségeket, a Diákhitel Központ a kormány döntése alapján több rendkívül kedvező változást vezet be május 1-től és augusztus 15-től.

DIÁKHITEL PLUSZ – KAMATMENTESEN, SZABAD FELHASZNÁLÁSRA

A kialakult gazdasági nehézségek enyhítésére 2020. május 1-től bevezetjük a szabad felhasználású, kamatmentes Diákhitel Pluszt. Az új hitelterméket 2020. december 31-ig igényelheted maximum 500 000 forint értékben és a jogosultsági feltételek ellenőrzését követően napokon belül már utaljuk is a számládra a kért összeget. A hitelfelvételre akkor is jogosult vagy, ha korábban, vagy akár idén is felvettél Diákhitel1-et vagy Diákhitel2-t, csupán az szükséges, hogy hallgatói jogviszonyod aktív legyen. A futamidőt 1 és 5 év között Te választod meg, a törlesztést pedig csak egy éves türelmi időszak után kell megkezdened. Érdekel a Diákhitel Plusz? Akkor ismerd meg a részleteket >>

MEGSZŰNIK A NYELVTANULÁSI DIÁKHITEL

A Diákhitel Plusz bevezetésével egyidőben megszűnik a Nyelvtanulási Diákhitel. Kedvező változás, hogy a mostanáig felvett, 1,99 százalékos kamatozású Nyelvtanulási Diákhitel május 1-től szintén kamatmentessé válik. Ne feledd azonban, hogy továbbra sem kell lemondanod az idegennyelv tanulásról: a kamatmentes Diákhitel Pluszt szabad felhasználásának köszönhetően bármire – így akár nyelvtanulásra is – elköltheted.

HITELIGÉNYLÉSI KÖNNYÍTÉSEKET VEZETÜNK BE

2020. május 1-től az első szemeszterre visszamenőleg is igényelheted a rendkívül kedvező, 1,99%-os kamatozású Diákhitel1-et, akár 350 000 forint értékben, amennyiben június 15-ig beadod erre vonatkozó kérelmedet.

Annak érdekében, hogy minél több időd álljon rendelkezésre a diákhitelre vonatkozó döntésedhez, a Diákhitel1 és Diákhitel2 esetében is meghosszabbítjuk az igénylési határidőket ebben a félévben június 15-ig, a következő tanév 1. félévében pedig december 31-ig. Mindemellett a korábban igényelt hitelösszeg utólagos módosításának lehetőségét is kitoljuk a fenti határidőkig.

TÖBB MINT DUPLÁJÁRA EMELJÜK A DIÁKHITEL1 FELVEHETŐ ÖSSZEGÉT

2020. augusztus 15-től a szabad felhasználású Diákhitel1 esetében a jelenlegi maximum 70 000 forint helyett akár 150 000 forintot is igényelhetsz havonta. Így a következő felsőoktatási tanévtől évi akár 1 500 000 forint rendkívül kedvező kamatozású diákhitelt tudsz felvenni.

FEKTESS A TUDÁSBA, FEKTESS A JÖVŐBE!

Forrás: uniduna.hu