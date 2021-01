Kedvező változások a mozgáskorlátozottak érdekében

A mozgásukban korlátozott emberekről nem felejtkezett el a kormány a pandémia idején sem, hiszen életminőségüket segítő jogszabályokat alkottak.

Ezekről az intézkedésekről kérdeztem Farkas Zsoltot, a – Dunaújvárosban működő – Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete alapító elnökét, aki tavaly a MEOSZ által alapított az Ember az Emberért érem ezüst fokozatát vette át a sorstársak érdekében végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként.

– 2021. január elsejével új jogszabály lépett érvénybe, amely eltörölte azt a korábbi rendelkezést, miszerint a rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesülő emberek munkavállalása esetén, ha a jövedelmük három egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér másfélszeresét, akkor meg kell szüntetni az ellátásuk folyósítását. Magyarán a sorstáraknak választaniuk kellett az ellátás folyósítása, vagy a munkavállalás között. Ezt a patthelyzetet oldotta fel a kormány, a 2020. december 16-án elfogadott törvénnyel. A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (amelyben Farkas Zsolt aktívan tevékenykedik – szerk), korábban már megkereste ezzel a kéréssel a szaktárcát, hogy segítsenek a probléma feloldásában. A kormánynál megértő fülekre talált a kérésünk, és ennek alapján módosították a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvényt, és a foglalkoztatás bővítését célzó módosító rendelkezéseit. Így, akinek az egészségi állapota engedi, szabadon vállalhat munkát a rokkantsági ellátása, valamint rehabilitációs ellátása igénybevétele mellett is.

– Az otthon-felújítási támogatás segíthet a mozgáskorlátozott embereknek is?

– Eddig a lakás-akadálymentesítési támogatás volt az egyedüli segítség, amelyet az otthonunk akadálymentesítéséhez igénybe tudtunk venni. Nagy segítség volt ez is, hiszen tízévente 300 ezer forint támogatást kaphattunk a lakásunk akadálymentesítéséhez. Most azok a sorstársak, akik az otthon-felújítási támogatás törvényi feltételeinek megfelelnek, az akadálymentesítés körébe tartozó munkák finanszírozására is felhasználhatják az otthon-felújítási támogatást. A teljesség igénye nélkül például, ajtókeretek szélesítéséhez, lépcsőt helyettesítő rámpa kialakításához, elektromos nyílászáró beépítéséhez, korlátok, kapaszkodók, különleges fürdőszobai és konyhai berendezések elhelyezéséhez, átalakításához, áthelyezéséhez, higiéniai helyiségek kialakításához és átalakításához, megnöveléséhez is felhasználható ez a támogatás. Fontos tudni, hogy ez a lehetőség feltételeiben, és finanszírozásában is eltér a mozgássérült emberek által ismert lakás-akadálymentesítési támogatástól. Itt utólagos kifizetés történik a számlák bemutatását követően.

– Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter asszonyhoz fordult a mozgáskorlátozott és más fogyatékosságban érintett gyermeket nevelő családok érdekében. Azzal a javaslattal, hogy az otthon-felújítási támogatást azok a szülők is igényelhessék, akik gyermeküket ápolják, azonban a gyermekek otthongondozási díjában (gyod) nem részesülnek. Az egyeztetés eredményeként a törvényben lehetőséget kaptak azok a szülők is támogatásra, akik 25 évnél idősebb gyermeküket ápolják, azonban a gyermekek otthongondozási díjában nem részesülnek. Ezekben az esetekben a kérelemhez a kormányrendeletben előírt, a mozgáskorlátozottságot, fogyatékosságot igazoló dokumentum másolatát csatolni szükséges.

A már említetteken kívül több jogszabály is változott 2021. január elsejével, ami a mozgáskorlátozott embereket érinti.

– Melyek ezek?

A megváltozott munkaképességú személyek ellátásait szabályozó törvény és kormányrendelt változásai:

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásait szabályozó törvény és kormányrendelt változásai:

A 2020. december 31-ét követően megállapított rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra való jogosultságesetén az ellátás alapösszege 107 540 forint.

A rokkantsági járadék havi összege 2021. január elsejétől 40 310 forint.

Ha a megváltozott munkaképességű személy részére 2016. május 1-jét követően az ellátása összegét havi átlagjövedelem hiányában állapították meg, akkor 2021. december 31-éig kérelmet nyújthat be a rehabilitációs hatósághoz az ellátási összeg felülvizsgálata céljából.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők jogosultsága nem szűnik meg a gyermekgondozási díj (gyed), a csecsemőgondozási díj (csed) és örökbefogadói díj megállapítása esetén, de a díjak folyósításának időtartama alatt rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátásra nem lehet jogosult.

A szociális törvény változásai:

A gyermekek otthongondozásí díjához kapcsolódó eljárásokban a 2021. január 1-től hatályos szabály értelmében az önellátási képesség mértékének megállapítása céljából nem szükséges szakértőt kirendelni „E„ minősítési kategóriába sorolt gyermek esetében.

– Ezek komoly jogi ismeretet igényelnek, nem biztos, hogy mindenki érti ezeket. A koronavírus miatt az ügyfélszolgálatuk szünetel. Akinek kérdése van, hol tud tájékozódni?

– A honlapunk (www.meee.hu) és a MEOSZ honlapja (www.meosz.hu) is folyamatos tájékoztat az aktuális változásokról, és felmerülő kérdésekről, de a telefonos ügyfélszolgálatunk továbbra is rendelkezésére áll az egyesület tagjainak és az érdeklődő sorstársaknak a +36 20/3532-189, +36 30/9477-718 telefonszámokon.

