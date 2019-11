Karbonmentesen egy tudatos jövőért

Szakmai nappal, plenáris és szekcióülésekkel kezdődött a tudomány hete a Dunaújvárosi Egyetemen. A IV. East-West konferencia idei fókusza a karbonmentes energia, amelynek fontosságáról tegnap délelőtt tartottak sajtótájékoztatót.

A sajtótájékoztatón az egyetem rektora mellett valamennyi témában érintett szaktekintély megszólalt. Kovács Pál, a paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár véleménye szerint a karbonmentes energia környezetvédelmi, gazdasági és energetikai szempontból is fontos. Bizonyos kérdésekben kompromisszumot kell kötni ahhoz, hogy szuverén módon alakíthassuk energetikai portfóliónkat úgy, hogy a lakosság is elégedett legyen az eredménnyel. Hangsúlyozta a paksi atomerőmű fontosságát, amely egy környezettudatos energiaellátást tesz lehetővé.

Dr. Galambos Dénes, Dunaújváros és térségének ipar- és területfejlesztésért felelős miniszterelnöki biztosa azzal folytatta, a kormány 2030-ig megfogalmazott energetikai klímaterve ambiciózus, de megvalósítható.

Sok nagyvállalat van a térségben, ezek rengeteg villamos energiát használnak, köztük a Dunaferr is. A cég kulcsfontosságú a terület számára, és maga az acélgyártás megreformálása is lehetséges úgy, hogy kevesebb károsanyag-kibocsátással termeljenek minőségi acélt. Kiemelte a DUE fontosságát, mint stratégiai partnert a karbonmentes, nukleáris energiát kibocsátó paksi atomerőmű kapcsán. Egyrészt a képzés minősége miatt a Dunaújvárosi Egyetem neveli ki a két új blokk jövőbeli szakemberit, másrészt Paks I is arra számít, hogy a DUE biztosítja majd az egészséges utánpótlást a jövőben.

Dr. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója hangsúlyozta: óriási a jelentősége annak, ha a karbonmentes nukleáris energiaellátás mellett teszük le voksunkat, akár világ, ország vagy városszintű döntésről legyen szó. Ha megvalósul a Paks II projekt, a szükséges energiát nem külföldről kell majd vásárolnunk, gazdaságilag tehát gyümölcsözőbb és jóval környezetkímélőbb, hiszen nem képződnek káros gázok. Legjobb példa erre, hogy azon országokban, ahol a nukleáris energiára támaszkodnak, jóval alacsonyabb a szén-dioxid-kibocsátás, mint másutt. Hozzátette: a DUE képzései kimagasló színvonalúak, a jövő szakemberei az új blokk igényei szerint tanulnak.