Karantén, fertőtlenítő, tesztek

Somogyi Balázs polgármester Perkáta nagyközség honlapján tette közzé az információt, amely szerint igazolt pozitív koronavírusos megbetegedéssel kapcsolatos visszajelzés jutott el hozzá. Vírushelyzet Perkátán.

A polgármester lapunk kérdésére elmondta, a rendőrségtől, illetve a háziorvostól kapott információt arról, hogy egy május 7-i tesztelés során pozitív mintát produkált egy perkátai lakos. Az érintett személy – akinek a nevét és konkrét munkahelyét természetesen nem árulta el a polgármester – az egyik térségbeli idősek otthonában dolgozik mint szociális gondozó, így vélhetően a munkája során fertőződött meg, ezek után otthon került házi karanténba. Somogyi Balázs elmondta azt is, hogy ő pusztán azokról az esetekről szerez tudomást – azt is kicsit késve –, akik számára házi karantént rendelnek el. Mint mondta, statisztikailag nem meglepő, hogy Perkátán is megjelent a Covid-19 fertőzés, hiszen minden kétezer-ötszázadik magyarországi lakos Perkátán él.

A polgármester elmondta, ő már személyesen beszélt az illetővel telefonon, még aznap este felhívta, és teljesen tünetmentes, jól érzi magát. Nem lepte meg a pozitív teszt, ugyanis az érintett intézményben nem ő az egyetlen, aki fertőzött lett, lényegében számított rá. Nem is ő az első Perkátán, akinél a koronavírus gyanúja felmerült, egy fiatalembernek, aki a Szent Pantaleon Kórház dolgozója volt, március 31-én járt le a karantén­ideje, mondta el a polgármester. Szerencsére nála egyértelműen kiderült, hogy nem volt fertőzött. Április végén is volt már egy koronavírus-gyanús eset a településen, egy, az önkormányzat kötelékébe tartozó munkavállalót szállítottak el a speciális mentők a munkavégzése idején Perkátáról, mert tünetleírása a mostani helyzetben felvetette a koronavírus gyanúját. A vele dolgozó kollégái egy részét szabadságolták, illetve az önkormányzat megkért minden vele dolgozót, hogy fokozottan figyeljék magukat. Azóta beigazolódott, hogy nem volt fertőzött, tüdőgyulladása volt.

Korábbi lapszámunkban hírt adtunk róla, hogy a Hungrana Kft. képviselője 0,5 literes kiszerelésben több mint 30 liter Hungraszept kézfertőtlenítőt adott át az önkormányzat és intézményei számára.

A Hungrana azon hat, magyarországi vállalat között van, amelyek kézfertőtlenítő szert kezdtek gyártani a vészhelyzetben. Már a helyzet kialakulásakor megkereste az önkormányzat a céget, hogy fertőtlenítésre alkoholt vásároljon, de a vállalat kereskedelmi alapegysége egy köbméter. Azóta már elkezdték a kis kiszerelés gyártását is, ami kiskereskedelemben egyelőre még nem kapható, első körben saját használatra és állami, önkormányzati intézményeknek gyártottak, de hamarosan tájékoztatást adnak, amennyiben a piacra is gyártani fognak. A dunaújvárosi kórház is kapott már ebből a termékből. Perkáta önkormányzata a kapott mennyiséget kiszállította az intézményei számára, ami nagy könnyebbség, hiszen eddig ők sem tudtak megfelelő mennyiséget vásárolni, vagy ha igen, késve érkezett és rendkívül drága volt. A hiányt például olyan megoldásokkal pótolták, hogy a gyógyszerész készített házi készítésű fertőtlenítőszert.

A Semmelweis Egyetem kutatásában is érintett volt a település mindkét vizsgálati napon, összesen 27 lakos kapott meghívást. Bár az önkormányzat listát nem kapott, hogy kiket kerestek fel a vizsgálattal, de igyekeztek buzdítani mindenkit, hogy vegyen részt rajta, ha kapott megkeresést. A háziorvos is a saját körzetének tagjait igyekezett rávenni, hogy saját érdekükben végezzék el a tesztet.

A perkátai önkormányzat igyekszik a dolgok elé menni, háziorvosuk, dr. Kormos Zoltán közreműködésével gyorsteszteket rendeltek. A közösségi felelősség jegyében a koronavírus szempontjából leginkább kockázatos munkatársak rendszeres tesztelését tervezték. A kockázatot az ellátás módja, illetve az ellátottak személye határozza meg, azaz mivel a legidősebbek a leginkább kitettek a koronavírus következményeinek, ezért a velük foglalkozó munkatársak rendszeres tesztelése tudja az ő biztonságukat is garantálni. Ezért a Perkátai Szociális Központ három munkatársát, azaz házi gondozóját, illetve a szociális étkezést ellátó munkatársait vonták be ebbe a körbe, illetve a közkonyhát üzemeltető vállalkozás szállítást végző kollégáját, összesen négy személyt, akiket hetente fognak tesztelni.