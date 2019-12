Karácsonyvárás volt adománygyűjtéssel

Jézuska várós ingyenes forraltborozásra invitáltak mindenkit december 23-án a vízparti településhez méltón Kalóz-nak elnevezett pizzériába.

A Bögrét hozzál! nevű rendezvény a kulcsi karácsonyi atmosztféra része már nyolc éve. A közösségi karácsonyváráson, beszélgetésen túl a település rászoluló gyermekeinek és az óvodának gyűjtenek játékokat.

Valakik egy évben egyszer szoktak csak találkozni, és pont itt – mondta el az ötletgazda Nagy Anita.

Közel tíz éve már, hogy az ünnepek előtt elegünk volt a karácsonyi rohanásból, és kint az utcán a szomszéd boltosékkal forraltborozni kezdtünk, akkor még rohangáltam be egy-egy bögre borért. A rá következő évben már üstben csináltuk a forró italt, körülbelül húszan lehettünk. Arra autózott Kiss Csaba, akkori polgármester, és kérdezte, mit csinálunk. Válaszunkra, hogy várjuk a Jézuskát, elment, és hozott egy üveg pálinkát, és azt mondta, hogy nagyon jó, amit elkezdtünk, biztatott a folytatásra. Ezért az ő emlékére minden évben ég egy mécses. A további évben, már azt kérdezték, hogy ugye lesz? Sokan jönnek el minden karácsony előestéjén, ezért lett prózai módon Bögrét hozzál! a neve. Azóta az üst is megnőtt, tea is kell annak, aki nem iszik bort.

Korondi Csabától évek óta több tíz liter bort kapunk ajándékba a sajátjából „e nemes cselekedetre”. Szintén régóta gyűjtjük a gyerekjátékokat is az óvodának és a rászolrulóknak – tudtuk meg a Jézuska-várós találkozó történetéről a pizzéria tulajdonosától.