Karácsonyra hangolódnak

A hagyományokhoz híven idén is elkészült advent első vasárnapján Rácalmás betleheme. A tradíció idén avató ünnepség nélkül, de a rácalmási Manóvár óvoda dolgozóinak munkája révén most is méltón jelképezi és erősíti majd a település lakóinak összetartozását.

Ezt ne hagyja ki! Kattintson ide: hirvilag.hu - Több tucat újság, hírportál, rádió és televízió legérdekesebb és legfrissebb hírei - Kattintson ide: hirvilag.hu A betlehem felállításában a karmesteri szerepet Pálinkás Tiborné, a helyi óvoda vezetője vállalta magára. Irányítása mellett a vasárnapi napsütésben szorgosan sürgölődtek az ünnepi kompozíciót készítő rácalmásiak, természetesen a járványügyi korlátozásokat minden tekintetben szem előtt tartva. – Az intézmény dolgozói négy csoportban dolgoznak. A bölcsőde munkatársai a Millenniumi parkban készítettek egy, fenyőágak felhasználásával ünnepire varázsolt és kivilágított téralkotó kompozíciót. Az óvodai kollektíva egyik csoportja délelőtt kilenc órától a betlehemet öltöztette fenyődíszbe, majd a másik csoport tíz órától a bábukat helyezte el és öltöztette ünneplőbe, végül tizenegy órától az ünnepi fények kerülnek majd a helyükre. Várhatóan tizenhárom óra körül készül el teljesen a város betleheme. Sajnos az avató ünnepség a koronavírus-járvány miatt idén elmarad, de a családok a járványügyi korlátozások betartása mellett szabadon látogathatják a betlehemi kompozíciót. Minden nézelődőt arra kérünk, hogy az ottjártukról egy színes szalag felkötésével hagyjanak emléket – mondta el Pálinkás Tiborné. A rácalmásiak a betlehem­állításhoz hasonlóan más adventi programjukról sem mondanak le.

Kundra Anikó, a Rácalmási Művelődési Ház igazgatójának információi szerint a Mikulás-játszóházat, az adventikoszorú-készítést és a rácalmásiak karácsonya elnevezésű rendezvényt is megtartják, csak ebben az évben online térben, az internet segítségével. A közművelődési szakember kiemelte, hogy a rendhagyó adventi műsorok során minden, a hagyományosban részt vevő szerepelni fog. Így a Napsugár Asszonykórus, minden vallási felekezet képviselője, de még az óvodások adventi műsora is látható lesz majd.

Az adventi koszorú elkészítéséhez például több mintát is bemutattak lépésről lépés az internetes felületeiken, segítve a kreatív otthoni munkát.️ Azt az családot, amelynek az adventi koszorújáról készült kép a legtöbb like-ot kapja majd, ajándékcsomaggal jutalmazzák.