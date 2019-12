Karácsonykor utazna?

Az év végi ünnepek idején több forgalmas vonalon a megszokottnál sűrűbb járatindulás biztosítja a közösségi közlekedési szolgáltatást.

Az M3-as metróval január 5-ig minden nap Újpest-központ és a Nagyvárad tér között lehet utazni. Az idei év újdonságaként már december 27-től hosszabb üzemidővel, éjjel 1 óráig jár az M2-es és az M4-es metró, továbbá egész éjjel közlekedik az 5-ös, a 7-es, a 8E és a 9-es busz. A tavalyi évhez hasonlóan szilveszter éjjel egész éjszaka lehet utazni az M2-es, az M3-as (Újpest-központ és a Nagyvárad tér között) és az M4-es metróval, az 5-ös, a 7-es, a 8E és a 9-es busszal, a HÉV-ekkel a szokásosnál lényegesen gyakrabban közlekedő éjszakai járatok mellett. A decemberi ünnepi időszak közlekedési változásairól bővebb tájékoztatás érhető el a bkk.hu/evvege címen.

Tájékozódjunk indulás előtt az ünnepek alatt

Az M3-as metró január 5-ig minden nap Újpest-központ és a Nagyvárad tér között közlekedik. A Nagyvárad tér és Kőbánya-Kispest között ebben az időszakban továbbra is metrópótló busz viszi az utasokat. December 21-én (szombaton) és 22-én (vasárnap) a megszokott hét végi menetrend szerint indulnak a fővárosi közösségi közlekedési járatok, továbbá az elmúlt hétvégékhez hasonlóan a megszokottnál sűrűbben közlekedik a 2-es, a 4-es, a 6-os és a 17-es villamos, valamint a 80-as trolibusz.

December 24-én a nappali közösségi közlekedési járatokkal egészen 15-16 óráig lehet utazni. Az utolsó metrók 15.30 körül indulnak a belvárosból, ehhez igazodik a nappali felszíni járatok 15-16 óra körüli utolsó indulása is. Idén szenteste közlekedik a H5-ös, a H6-os és a H8-as HÉV is. Ahogyan az elmúlt években is, a nappali járatok 15-16 óra körüli utolsó indulása után idén is az éjszakai hálózat járataival lehet közlekedni Budapesten. Az éjszakai közlekedésben megszokott csatlakozási, átszállási lehetőségek ebben az időszakban is biztosítottak. A Deák Ferenc tér és a repülőtér között egész nap közlekedik 100E busz, emellett változatlanul 0–24 óráig jár a 200E busz a Nagyvárad tér és a repülőtér között.

A közösségi közlekedési járatok december 24-i menetrendje a BKK honlapján megtalálható, ahol a nappali járatok aznapi utolsó indulását is jól láthatóan feltüntették. Utazásuk megtervezéséhez érdemes a BKK FUTÁR alkalmazást használni, amely ebben az időszakban is valós idejű járatinformációk alapján az optimális útvonalat ajánlja fel.