Kapucnis férfi ólálkodik este, a sötétben városunk utcáin

Az utóbbi időben egy kapucnis férfitől hangos több dunaújvárosi Facebook-csoport, megjelent pár olyan beszámoló is, amelynek írói szerint sötétedés után egy férfi követte őket.

Dunaújváros

Az egyik szemtanú szerint az eset az esti kutyasétáltatás közben történt az Ady Endre utca környékén. A nő felfigyelt a férfira, aki egy darabig követte őket, majd a sarkon hirtelen elfordult. Körülbelül 50 méter megtétele után a kutyája jelzésére megfordult, és a kapuc­nis férfi ott állt a háta mögött, aki valószínűleg, amikor észrevette a kutyát, sietve a Béke tér irányába távozott. Egy másik posztoló szerint este hat óra környékén a Krisztus király templomnál, a Bercsényi utcában, a Tesco Expressznél közelítette meg, majd egy darabig követte, szemmel tartotta egy kapucnis férfi. A Facebook-bejegyzések után többen megerősítették, hogy sötétedés után láttak az utcán furcsán viselkedő kapucnis férfit a városban. Megkérdeztünk két helyi szervezetet, hogy nyilatkozzanak az ismertetett esetekkel kapcsolatban.

Hegedűs Lászlót, a Dunaújvárosi Városvédő Polgárőrség elnökét kérdeztük az esetről, aki elmondta:

– Bejelentést követően a rend­őrség és a polgárőrség is fokozottan figyel arra a környékre. Abban az esetben, ha valamit észlelünk, visszatartjuk az illetőt és a rendőrséget értesítjük. A lakóknak kell ebben az esetben jobban figyelni. Ha este kell lemenniük az utcára, például kutyát sétáltatni, akkor, ha egy mód van rá, ne menjenek egyedül, ha ez nem megoldható, akkor – ha gyanús alak közeledtét észlelik – menjenek oda más járókelők közelébe.

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságot is megkérdeztük a témával kapcsolatban, s a következő választ kaptuk.

Válaszadásunkig az esettel kapcsolatban állampolgári bejelentés és feljelentés nem érkezett a rendőrségre. Javasoljuk, amennyiben az állampolgárok hasonló esetet észlelnek, haladéktalanul tegyenek bejelentést az ingyenesen hívható 112-es központi segélyhívó számon, vagy személyesen a legközelebbi rendőrkapitányságon.

Megkérdeztük olvasóinkat is, hogy ha egyedül kell a sötétben közlekedniük, milyen óvintézkedéseket tesznek.

Ferenczi-Juhász Éva: Igyekszem figyelni mindenre és mindenkire, akivel találkozhatunk, ha lent vagyunk az utcán. Ha gyanús az egyén, a gyerekeimet magamhoz hívom, a kezüket fogom. Ha olyan helyzet adódik, például veszekedés vagy verekedés az utcán, akkor kerülőt teszünk. Nehezebb ilyenkor, mert korán sötétedik. Sajnos már sötétben érünk haza, pedig még csak hatot, fél hetet üt az óra. Ha ilyen helyzet állna elő, hogy egy ember követ, vagy belemászik az intim szférámba, biztosan megkérdezném, hogy miben tudok segíteni, miért csinálja ezt – a boltban a pénztárnál is megkérdezem a mögöttem állót, ha a nyakamba liheg, vagy rám tolja a kocsit, hogy szerinte előrébb lesz-e így. Ha úgy történne mindez, hogy a gyerekek velem vannak, valószínűleg nagyon bátor lennék, és megpróbálnám elijeszteni, ha pedig valami érték kellene neki valószínűleg odaadnám, vagy elhajítanám és menekülnénk. Nem szoktunk elhagyatott helyeken közlekedni, de már évek óta játszom a gondolattal, hogy legalább egy paprikaspray-t be kellene szereznem. Tervezem, hogy önvédelmet tanuljak, illetve a gyermekeimnek is megtanítanám, hogy hogyan védhetik meg magukat.

Gengeliczki Barbara: Ha egyedül vagyok, de az utcán 1-2 ember lézeng még, felhívok valakit, akivel hazáig beszélhetek. Igyekszem olyan helyen sétálni, vagy ülni a vonaton, ahol rajtam kívül van megbízhatónak tűnő ember.

Menyhárt Nóra: Figyelek arra, hogy kik vannak az utcán még rajtam kívül, ha hallom, hogy valaki jön mögöttem, akkor a táskámat magam elé veszem, és épphogy hátranézek, hogy lássam körülbelül, hogy milyen alak van mögöttem. Zenét nem hallgatok ilyenkor, mert elvonja a figyelmemet. Igyekszem kivilágított utcákon közlekedni és ha idegen megszólít, nem állok meg beszélni vele. Egyedül a sötétben az utcán, mindig nagyon sietek!

Kiss Enikő: Igyekszem kivilágított helyeken közlekedni (bár ez nem mindig egyszerű), és sietni oda, ahova elindultam. Ha lehet, busszal megyek, hogy minél kevesebbet kelljen gyalog közlekednem. Szerencsére még nem ért semmilyen atrocitás, így nem tudom, hogyan reagálnék hasonló szituációban.