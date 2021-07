Kamerákat is alkalmaznak az illegális szemét felszámolására

Milliárdos kiadást jelent évente az utak menti elhagyatott területeken az illegális szemét eltakarítása. Egyesek, nem szégyellve, platós kocsikról dobják ki így a hulladékot.

Az M3-as autópálya budapesti kivezetőjénél található pihenőhelyen az egyik szemétgyűjtő mellé egy kisteherautóból több zsáknyi, jól láthatóan nem az utazás során keletkezett hulladékot dobált ki egy férfi, amelyről egy autós készített felvételeket – erről számolt be a hónap elején a Magyar Közútkezelő Nonprofit Zrt., mellékelve a videót is.

Mint azt a közútkezelő írja, évente körülbelül 10 ezer tonnányi illegálisan kidobott szemetet gyűjtenek össze és szállítanak el biztonságos lerakóba. Ez pedig évente 1–1,5 milliárd forintba kerül a társaságnak, így nekünk, adófizetőknek is.

Az illegális hulladéklerakók végleges felszámolása érdekében és a további szemetelések visszaszorítása érdekében egy 57 kamerából álló megfigyelőrendszert épített ki a társaság, amelyeket első körben a kezelésükben lévő helyszíneken helyeztek ki. Az egyik ilyen új kamera rögzítette azt, amikor egy kisbusz sofőrje körülbelül 20 zsák építési törmeléket, ablaküvegeket és autógumikat helyez el illegálisan a Budapest–Csömör összekötő úton, az M0-s csomópont környezetében. A felvételek birtokában pedig feljelentést tettek az elkövető ellen.

Ezek a kamerák a közútke­zelő által megfigyelt területen, ha mozgást érzékelnek, azonnali értesítést küldenek az illetékes közutas mérnökségekre, így sikerült ez a Pest megyei helyszínen is. A januárban megváltozott jogszabályok alapján egyes esetekben egyébként akár hároméves börtönbüntetést is kaphatnak az illegális szemetelők.

A társaság bízik benne, hogy az új kamerarendszer és az azok alapján meghozott szankciók hozzájárulnak az illegális hulladéklerakások végleges felszámolásához, hiszen az eldobott szemét nem tűnik el nyomtalanul, az egészségügyi kockázattal jár, környezetszennyező, ráadásul a szemétszedés rengeteg kapacitást is elvon más útüzemeltetési munkáktól.

Rendszeresen szervez a közútkezelő szemétszedő akciót az országos közutak mentén. Az idén április 12–16. között tartott takarítás során pedig 650 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. Mint arról a közútkezelő beszámolt, valamennyi szakaszon jellemző volt a közlekedők által, az utazásuk során elszórt hulladék jelenléte: PET-palack, fém italosdoboz, cigarettásdoboz, autózás közben fogyasztható élelmiszerek csomagolása. A nagy forgalmú utaknál, autópályáknál és a határátkelőknél vívták leginkább a szélmalomharcot. A pihenőhelyeken a hulladékgyűjtő edények mellé halmozva, útcsatlakozásoknál, földutak mentén, hóvédő erdősávok mögötti területeken volt a legtöbb illegálisan lerakott szemét.

A hulladék összetétele ugyanakkor vegyes képet mutatott: háztartási gépek, építési-bontási, lomtalanításból származó hulladékok, zöldhulladék, használt gumiabroncsok szerepelnek a toplistán, de sok esetben találtunk különböző veszélyes hulladékokat is, és sajnos már megszokottnak mondható az állati tetemek jelenléte is.

Tippeket nem szeretnénk adni, de sajnos térségünk főútvonalai mellett, fás területek által „takart” részeken ugyanúgy találhatunk ilyen lerakókat. Van egy olyan internetes oldal, illetve mobiltelefonokra is letölthető alkalmazás a Jövő Öko-Nemzedéke Alapítvány fejlesztésével, amely a közösség erejével kívánja felhívni a figyelmet a problémás területekre. A Hulladékvadász felületén megjelölhetjük, hogy hol láttunk illegális szemétkupacot, hozzá képeket is mellékelhetünk. Ezeket az információkat továbbítani lehet az illetékes önkormányzatoknak, hivataloknak vagy éppen az adott terület kezelőjének, ezen kívül gyűjtés is indítható az eltakarítás költségére. Idén márciusban egy dunaújvárosi társasház pincéjében uralkodó káoszról töltöttek fel képeket, júliusban pedig Nagyvenyimnél felhalmozott építési, lomtalanításból származó illegális szemétkupacról számoltak be.