Kamerák szolgálatban

Több éves tervezés, szakmai egyeztetések és sok órányi előkészítő munka ér révbe, mert novemberben elkészül Kulcson a település biztonsága érdekében egy új térfigyelőkamera-rendszer.

Sokan várták és támogatták a projektet, amely összesen huszonhét darab nagy felbontású kamerával, kiegészítve speciális rendszámfelismeréssel és körözöttjármű-azonosítással biztosítja a település közbiztonságát.

Jobb Gyula polgármestertől kértünk tájékoztatást a biztonságérzetet nagyban befolyásoló térfigyelő rendszerrel kapcsolatban.

– November végéig fog megvalósulni egy minőségben és szolgáltatásokban is újszerű közterületi videómegfigyelő rendszer kiépítése Kulcson. A pontos részleteket illetően a kivitelezést végző szakemberektől tájékozódtam – mondta el a polgármester. Majd folytatta:

– A már két éve indult és azóta folyamatosan fejlesztett szakmai koncepció kidolgozásában részt vett önkormányzatunk, a helyi rendőrség és polgárőrség, valamint több, már hasonló referenciával és tapasztalattal rendelkező szakember is. A kiforrott elképzelés és kész tervek megvalósítására most nyílt lehetőség, önkormányzatunk idén tudott elegendő forrást és infrastruktúrát biztosítani ehhez a közbiztonságot aktívan is támogató projekthez.

A munka első fázisában – idén tavasszal – a kiválasztott helyszíneken településünk saját tulajdonú oszlopokat állított, és arra kiépítette mind a közvilágítást, mind az áramvételezési lehetőséget a kamerák számára. Tizennégy darab ilyen oszlop került ki közterületeinkre, a helyszíneket a körzeti megbízott rendőrrel jelöltük ki, figyelembe véve a műszaki megvalósíthatóságot és költséghatékonyságot is. Ezeken a helyszíneken a biztonsági koncepciónak megfelelően egy-, illetve kétkamerás megfigyelő pontokat létesítettünk, amelyek közül a település be- és kijárati pontjain rendszámfelismerést és körözöttjármű-ellenőrzést is végzünk. Minden kamerapont fel van készítve a nappali mellett éjszakai megfigyelésre is, így az oszlopokra a közvilágítás mellett infravörös reflektorokat is szereltettünk.

Kamerapontjaink külön akkumulátoros megtáplálással is rendelkeznek, így áramszünet esetén is képesek még meghatározott ideig üzemelni. Ezek segítségével mind nappal, mind éjszaka jó minőségű képet tudunk a közterületeinkről rögzíteni, felhasználva azokat a rendőri munka támogatására, amikor erre szükség van. Amennyiben nem történik olyan esemény, ami szükségessé tenné a felvételek felhasználását, úgy azok automatikusan törlődnek – részletezte Jobb Gyula. Majd folytatásban elmondta:

– Az új közterületi kamerarendszer használata, a felvételek kimentése és azok adatkezelése a hatályos adatvédelmi és információbiztonsági előírásoknak (hazai NAIH, illetve eu-s GDPR) felel meg, és azokhoz csak az arra jogosult személy, csak a szükséges esetben férhet hozzá, és használhatja fel a szigorú szabályokat betartva.

A kamerarendszert a rendőrség fogja üzemeltetni

A kamerarendszert a rend­őrség fogja üzemeltetni, az adatkezelési feladatokat a körzeti megbízott látja majd el. Ő és a rendőrség munkatársai lesznek jogosultak a felvételek visszanézésére, kezelésére a hatályos jogszabályok szerint.

A kamerarendszer főbb elemeit (jeltovábbító hálózat, képfeldolgozó szerver, rögzítő szoftverek) úgy terveztük és választottuk meg, hogy azok később – új pályázati források megjelenése esetén – könnyen bővíthetőek legyenek.

Az új rendszerrel nagymértékben hozzá tudunk majd járulni Kulcs település és annak egyre bővülő lakosságának nagyobb biztonságérzetéhez, nyugodt életéhez, értékeinek védelméhez – mondta el Jobb Gyula polgármester.