Juhászkutyák, bulldogok, spitzek és keverékek is

Kutyafajták sokasága és gazdijaik lepik el a Szalki-szigetet vasárnap, hogy megmutatkozzanak az ebtenyésztők országos szövetségének kiállításán.

CAC Kutya­show címmel rendeznek nagyszabású kiállítást és bemutatót október 18-án a Szalki-szigeten lévő kempingben. Az ország minden tájáról érkeznek ide a kutyusok és gazdáik. A rendezvénysorozat a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége által valósul meg. A szövetséghez tartozó kisebb, régiókat összefogó egyesületek pályázhatnak arra, hogy az adott évben hol tartsák meg a négylábú kedvenceket bemutató, minősítő versenyeket. Erről beszélt nekünk Szöllősi Anikó, a Dunaújváros és Környéke Ebtenyésztők Egyesületének elnöke.

Mint mondta, ezen megmérettetéseken mindig sok a nevező, és általában nemzetközi küllembírók is szemlézik a kutyusokat. Most a járvány­ügyi helyzet miatt csak magyar, nemzetközileg ismert szakbírók bírálnak. A vasárnapi kiállításra ezúttal 845 kutyust neveztek be a gazdáik, tenyésztőik. Fajtacsoportokba sorolva mutatkoznak majd be, külön elkerített ringekben. Délelőtt lesz az egyedi bírálat, és a nyertesek délután ismét felvonulnak a közönség előtt. Tizenegy kategóriában hirdetnek nyerteseket. Szöllősi Anikó kiemelte, nemcsak fajtatiszta, törzskönyvezett kedvencekkel lehetett nevezni a versenyre (ennek határideje október 5-én volt), hanem keverékekkel és törzskönyv nélküliekkel is, hiszen minden kutyus szép. Ezen állatok a hobbi kategóriába kerülnek, itt vonulnak majd fel a gazdáikkal. A rendezvény minden érdeklődő számára nyitott, szeretettel várják a látogatókat.

Elhozhatják a vendégek a saját kutyusaikat is, oltási könyvvel bejöhetnek a kempingbe, de a helyszínen már csak a keverék és a hobbi kutyusokkal lehet nevezni 12 órától.

Az országos szövetség évente 18-20 nemzetközi és nemzeti kutyakiállítást szervez a törzs­könyvezett kutyák és gazdijaik számára. Szöllősi Anikó elnöksége alatt ez lesz a hatodik nagy létszámot vonzó kutyakiállítás városunkban.

A vasárnapi rendezvényen lesznek sátrak, árusok, lehetőség van takarmány és különféle felszerelések vásárlására is.

A következő ilyen nemzeti kutyakiállítást (CAC Kutya­show) a Magyar Ebtenyésztők Jász-Nagykun Szolnok Megyei Egyesülete szervezi október 24-én Szolnokon.