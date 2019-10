Jótékonysági bál a lélegeztetőért

Idén hetedik alkalommal rendezik meg a Szent Pantaleon Kórház jótékonysági bálját november 15-én 18 órától az egyetem A épületében.

A rendezvényen összegyűlt összeget ebben az évben egy tízmillió forint értékű lélegeztetőgépre fordítják, amit a tervek szerint az intenzív osztályon helyeznek el. A részvételi díj tartalmazza a svédasztalos vacsorát. Jegyek igényelhetők a 30/289-9815-ös vagy a 25/550-163-as telefonszámon, illetve [email protected] e-mail-címen. A jótékonysági cél eléréséhez a báltól függetlenül jótékonysági felajánlásokat is szívesen fogad a Szent Pantaleon Kórház az alapítványán keresztül, amelytől a cégek és a magánszemélyek megkapják a befizetésről szóló adóigazolást.

Csekkeket az intenzív osztály előtt és a kórház információs pultjainál találnak, de a bálon is rendelkezésre áll. Az Emberek Egészségéért Alapítvány számlaszámára: 10400463-00008563-00000002. A közlemény rovatba írja be azt, hogy: „Jótékonysági bál”. Amennyiben hozzájárul ahhoz, hogy az adományozás kapcsán közzé tegyük az ön vagy cége nevét, abban az esetben kérjük, hogy a „Jótékonysági bál” mellé írja oda ezt is.