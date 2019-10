Jókedvűen, párban és szólóban

Az „Aranydaru” Nyugdíjas Egyesület vezetőjétől, Sümegi Lajostól kaptuk a meghívót az idősek báljára.

A Campus étteremben október 24-én ott voltak a helyi klubok: a Búzavirág dalkör, a Magányosok, az MMK népdalkör és a Pentele tagjai is, és érkeztek a közeli településről vendégek, de még Kiskőrösről, Kecskemétről, Szatmárról és Tázlárról is. Minden hónapban tartanak hasonló rendezvényt, ahova sokan párban érkeznek, de az sem kellemetlen, ha valaki egyedül jön el – tudtuk meg a rendezvény szervezőjétől és az egyesület vezetőjétől, Sümegi Lajostól. „Itt biztosan barátokra talál majd mindenki.

Hiszen találkozóink legfőbb célja, hogy jó társaságban legyünk” – mondta a nyugdíjas csapat vezetője. A rendezvény egyik prominense „A Tojásdíszítés Királynője” volt, aki a dunaújvárosi társasággal egy meghívás alkalmával barátkozott össze úgy, hogy Kecskemétről is szívesen eljön eleget tenni minden meghívásuknak. Pedig az egyedülálló tojásokat festő művész most élete legnagyobb művét készül megalkotni. Most a megfelelő alapanyag beszerzésében szeretnének a dunaújvárosiak a segítségére lenni, ezért általunk is egy hatalmas strucctojás kerestetik.

Most délután azonban Zsigóné Kati, a saját Tojás Múzeummal is büszkélkedő vendég is szórakozni érkezett, mert elmondása szerint a rock and roll a mindene. A jó hangulatról Szabó Attila muzsikája gondoskodott.