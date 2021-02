Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Előrebocsátom, nem veszem félvállról a koronavírus-járványt. Már csak azért sem, mert a családból ketten is „bekapták”. A tinédzser gyerek minden tünet nélkül lábon kihordta, de a feleségem egy hétig nem a legjobb formáját mutatta. Engem eddig a jelek szerint elkerült a vírus. (Talán azért, mert bízom a népgyógyászatban, és az ötvenfokos szilva nevezetű vakcinában.) No, de mire is akartam kitérni? Az egyik kolléganőm a múlt héten minden gond, utóhatás nélkül megkapta az oltást. Ezen elgondolkozva úgy döntöttem, a hatvanhoz közeledve én is regisztrálok, és nekem tökmindegy, melyik gyártmányt adják be. Ebben az esetben jöhetnek az oroszok is.