Joguk van hozzá?

Az emberi jogok, sőt minden élőlény jogainak világát éljük. Szinte nem telik el nap, hogy ne kerüljön szóba, hol sértettünk jogokat, mert ehhez is, ahhoz is „jog van”. (Néha meglepő dolgok derülnek ki, még a kullancsoknak is vannak jogaik.) De mi van szemünk világával, a gyerekkel? Nekik is léteznek jogaik. Például arra, hogy boldogan, gondtalanul éljék át a nyári szünet napjait, ne kelljen stresszelniük. Erre mi történik: az ember bemegy vasárnap a családjával egy multiba néhány elfelejtett apróságot megvásárolni, és a gyermek mivel szembesül? A bejáratnál az akciós tanszereket kínálják. Könyörgöm! Mi szükség van erre? Még csak most kezdődött a szünet.

Vezető képünk illusztráció.