Jó utakat szeretnének

A kivitelező cég, az M-E Konzorcium 2020 projektvezetője, Bíró Kornél tájékoztatása alapján augusztus 10-től megkezdődtek a településen a csatornázás utáni végleges útburkolat helyreállítási munkálatai a Sőtér sétányban, a Deák Ferenc utcában és a Bem utcában is, amelyet előreláthatóan 2020. augusztus 31-én fejeznek majd be.

Az építés ideje alatt ideiglenesen korlátozva lesz az autók mozgása az ingatlanoktól, ezért a kivitelező azt kéri a lakóktól, hogy reggel 7 óra előtt és délután 17 óra után álljanak ki és be autójukkal azokból az utcákból, ahol a munkákat végzik. Jobb Gyula polgármester szerint az említett három utca útburkolatának helyreállítását már nagyon várta a lakosság. A kulcsiakkal folytatott beszélgetései során minden alkalommal megfogalmazott kérdés, hogy mikor lesz útfelújítás az említett település részen és a közösségi médiában is naponta tűnt fel újabb és újabb poszt azzal kapcsolatban, hogy a helyreállítás előtti átmeneti állapot milyen nehézségeket okoz az ott lakók számára.

Azonban szakemberek már többször hangsúlyozták, hogy az átmeneti időszak egy olyan szükséges rossz, amikor a végleges útburkolati helyreállítások előtt az elvégzett munkájukat ellenőrzik a jövőbeni csatornahálózati hibák miatti útfelbontások megelőzése érdekében is. – Megértem és egyetértek a lakossággal, hogy az útjaink lehető legjobb minőségét szeretnék, így vagyok ezzel magam is. Ezért most két ilyen jellegű projekt is folyik Kulcson, magam naponta többször is ellenőrzöm és egyeztetek a munkálatokkal kapcsolatban. Minden közvetlenül érintett lakó megkapta a postaládájába is a tájékoztatást, de a munkák a közlekedésben is várhatóan fennakadást fognak okozni, így nem csak az ott lakókat érinti majd. A helyreállítások a Sőtér sétányon kezdődtek el. Ezt követte a Sőtér- Deák utca kereszteződés, majd csütörtökön és pénteken a Deák Ferenc utcát folytatják északi irányban. A csatornázás utáni úthelyreállítás mellett a Magyar Falu Program segítségével a Kossuth Lajos utcában is munkálatok kezdődnek.

Az elmúlt héten már átadtuk a munkaterületet a kivitelezőnek, aki megkezdte a munkát az iskola felőli oldalon a szegélyépítés előkészítésével. Tehát a munkát a vasbolttól az óvoda irányában kezdik el. A közvetlenül érintett lakókat a vállalkozó kiértesítette, de a szegély építés valószínűleg félpályás útlezárással fog járni, ezért az arra közlekedőket is érinti majd, tekintve, hogy több fontos intézmény is található az útszakaszon. A kivitelező a forgalomkorlátozást jelzőtáblákkal fogja jelezni. Tisztelettel kérem lakótársaim és a közlekedők türelmét – egészítette ki a Mészáros és Mészáros Kft. tájékoztatóját Jobb Gyula polgármester.