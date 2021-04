Jézus földi helytartói ők

Jó húsz éve már annak, amikor először a Szentföldön jártunk, és a kereszténység történetét kitűnően ismerő idegenvezetőnk, Simon levitt bennünket a Genezáreti tó partjára.

A víztől pár méternyire aprócska kápolna állt, tőle néhány lépésre egy, talán másfél méter átmérőjű fekete, lapos kő. Vezetőnk elmesélte, hogy ezen a kövön történt a Máté evangéliumából ismert párbeszéd Jézus és Simon Péter között. Jézus a korabeli szóbeszédekre utalva azzal a kérdéssel fordult tanítványaihoz: „Hát ti kinek mondotok engem?”. Simon Péter a többiek nevében így szólt: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia!”. Jézus így válaszolt neki: „Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei Atyám. Én pedig ezt mondom neked: te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta.”. Jézus arámi nyelven beszélt, tehát nem Pétert, hanem Kephát mondott, ami követ, sziklát jelent. (A Péter a petros görög szóból származik).

Egy ilyen szituációban az ember lélekben máris Rómában van, a Vatikánban a Szent Péter téren, a székesegyházban, látni véli a kupolán lévő hatalmas kereszt alatt 140 méteren Szent Péter sírját, az ablakból áldást osztó Szentatyát… Mindent úgy, mintha az idők kezdetétől így lett volna. Pedig majd kétezer év telt el Péter mártírhalála óta, és ő maga sem pápaként kezdte. Jézus halála után nem sokkal ugyan Rómába ment, ott alapította az első gyülekezetet, amelynek haláláig vezetője volt. Sokan gondolják, hogy a pápaság kezdettől fogva jelentős hatalommal rendelkezett, de a valóságban nagy küzdelem várt Péter utódjaira, amíg tekintélyük megszilárdult. Hiú képzelgés – írja Leopold von Ranke, a pápák történetének máig legismertebb szakértője, hogy a pápák az első századoktól fogva szerte a világon primátussal rendelkeztek. A pápa, a pappas (atya) görög szóból származó elnevezést először Sziriciusz pápa használta 398-ban.Tehát Pétert még nem szólították így, de tény, hogy az általa alapított római gyülekezet eredendően nagy jelentőségű volt. Bár az első három évszázadbeli vezetőinek jóformán csak a nevét ismerjük, az öt nagy vallási központ: Róma, Konstantinápoly, Jeruzsálem, Alexandria és Antióchia pátriárkái között a római közösség elöljárójának elsőbbsége, hitbéli kérdésekben döntési joga volt. A római keresztények Konstantin császártól számos támogatásban részesültek: közösségi épületeket, bazilikákat adományozott nekik gyülekezeti célokra, ő ajándékozta a római püspöknek a lateráni palotát is. A vatikáni dombon, Szent Péter sírja fölé ekkor emelték az első templomot. A pápaság megszilárdításában kiemelkedő szerepe volt I. Leó pápának, aki az V. században megerősítette Róma püspökének elsőségét a püspökök között, beleértve Bizáncot is. Kortársa, III. Valentinianus császár a legfőbb egyházügyi bíráskodás és az egyház irányításának jogát hivatalosan Péter utódaira ruházta. Róma befolyása különösen a VIII. században erősödött meg, egyrészt, mert az arab hódítások következtében a többi patriarchátus a hódítók kezébe került, másrészt a frank uralkodók kis Pipin és fia, Nagy Károly a világi hatalmak támogatását nyújtva az egyházfőknek jelentősen növelték a pápaság tekintélyét. A XIII. század elején a kánonjog atyjának nevezett III. Ince tovább erősítette a pápaság intézményét azzal, hogy Európa valamennyi uralkodójával elismertette a római pápa elsőségét. A következő évszázadokban sok villongás és harc jellemezte a világi uralkodók és az egyházfők viszonyát. Hatalmi kérdések, főként az elsőség, a püspökök kinevezése (invesztitúra) miatti háborúskodás következménye, hogy több ellenpápa is volt. A XIX. század utolsó harmadában uralkodó pápák folyamatosan szorgalmazták az önálló pápai állam megteremtését, ami végül 1929-ben a lateráni egyezménnyel valósult meg. Azóta beszélhetünk Vatikán államról. Ez a világ legkisebb városállama független, jogilag önálló. Róma területén található, de tulajdonolja a határain kívül eső pápai birtokokat is. A római pápáknak így államfői rangjuk is van. A pápát, mint legfőbb egyházi (és állami) vezetőt a 80 évesnél fiatalabb bíborosok választják. A rendszer a XIII. század közepén alakult ki. Az esemény a kápolnát újjáépíttető IV. Sixtus pápáról elnevezett teremben zajlik. A testület zárt ajtók mögött ülésezik addig, amíg döntését meg nem hozza. Ez a szokás is a XIII. századra nyúlik vissza, amikor a túl sokáig egyezkedő konklávéra a hívek rázárták az ajtót, és csak kenyeret meg vizet kaphattak addig, amíg egyezségre nem jutottak. Az így megválasztott X. Gerely pápa írta elő, hogy ezután is ilyen módon történjen a választás. Persze, a táplálékuk szigorúságán enyhített.

A jelenlegi katolikus egyházfő, I. Ferenc pápa Szent Péter 266. utódja. A kétezer éves történet során a pápák közel 80 százaléka olasz föld szülöttje volt, de választottak francia, német, görög, afrikai származásút is. A legkülönlegesebb esemény mégis a lengyel Szent II. János Pál megválasztása: 455 év után ő volt az első nem olasz, egyben a második leghosszabb ideig, 26 esztendeig uralkodó egyházfő. Csak IX. Piusz előzte meg, aki közel 32 évig pontifikált a XIX. század közepén. Voltak, akik csak pár hónapig viselték a hivatalt, sőt olyan is, aki megválasztása után pár nappal meghalt, a felszentelést sem élve meg. A középkorból két olyan személyt ismerünk, akik tizenéves korukban lettek pápává, de viszonylag idős személyek választására is van példa. Ilyen volt XVI. Benedek emeritus pápa, vagy közel 300 évvel korábbi elődje, XII. Kelemen, akik 78 évesen kerültek hivatalba.

A pallium jelképezi az elveszett bárányt, amit a pásztor a nyakában hoz vissza

A pápa attól kezdve ülhet Szent Péter trónjára, hogy a fehér anyagból készült, hat fekete kereszttel átszőtt köpenyt, a palliumot a vállára terítik, megkapja a hármas koronát, a tiarát, a pápai kulcsokat, a halászgyűrűt, a pápai keresztet és a pásztorbotot. A pallium jelképezi az elveszett bárányt, amit a pásztor a nyakában hoz vissza, ezért a gallérszerű ruhadarabot gyapjúból csinálják. A tiara fehér szövetből készült hármas korona, a pápa fejedelem voltának szimbóluma. A két kulcs az oldás és kötés, a Jézustól kapott felhatalmazásra utal: „Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, föl lesz oldva a mennyekben is.” Az aranyból készült, Pétert ábrázoló halászgyűrű Péter foglalkozására és az „emberek halászává teszlek” ígéretre emlékeztet. A gyűrűbe bevésik a pápa nevét, és halála után összetörik a visszaélés lehetőségének megakadályozása miatt. Régi szokás, abból az időből, amikor még pecsétként használták. A ferula egy embermagasságú, egyenes pásztorbot, a végén egyenlő szárú kereszttel. A trón a lateráni bazilikában áll. Ez a hét szimbólum a pápaság hatalmi jelképe.