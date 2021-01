Jelmondat: A hit védelme és a szegények szolgálata

A címben szereplő mondat szerint tevékenykedtek a 2020-as esztendőben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat dunaföldvári csoportjai. Tevékenységük nélkülözhetetlen. A vezetőik már a jövő feladataira készülnek.

Az év legjelentősebb eredményei

A szervezet helyi hivatásos szervezeteinek, a támogató szolgálatnak és a tanodának a vezetőjétől, Lipták Tamástól ezt is hallottuk:

– Ebben a nehéz időszakban a legfontosabb a jelenlétünk volt a rászoruló családok életében. A máltai gondolat ebben csúcsosodhatott ki igazán, és ez töltötte ki a mindennapjainkat. Ezt a hivatásos és az önkéntes kollégáink is magukévá tudták tenni, és ezért lehettünk eredményesek. Remélem, hogy idén is sikerülni fog.

– Egy másik nagy eredmény, hogy az ajándékokat a már a szinte készre felújított létesítményben adhattuk át. Ezzel a munkával a záró szakaszban tartunk, a komfortja már most is összehasonlíthatatlanul jobb, mint a korábbi állapotában volt. Várhatóan január végén, február elején átadásra kerül. Azt gondolom, hogy talán elértük, hogy az épület is azt a minőséget képviseli, amit mi a napi munkánk során magunk elé célul tűztünk ki – tette hozzá Lipták Tamás.

Egy lépéssel hátrább kényszerülve

A járvány miatt egy gonosz év áll mögöttünk. A vele kapcsolatos gondolatait Jákli Viktor, a máltások helyi önkéntes csoportjának a vezetője is megosztotta velünk:

– Mivel a csoportunk zöme hatvan év fölöttiekből áll, ezért az előírásokat követve, mi az idősebbek, egy lépéssel a „tűzvonaltól” hátrább álltunk az évben, és onnét tettük meg, amit lehetett. Az én feladatom leginkább a szervezés lett, például az élelmiszerek beszerzését illetően. Természetesen a szállítások megszervezését is vállaltam.

– Az idősebbek a csomagolásban és az ételek kiosztásánál is szerepet kaptak. A rászorulókkal való közvetlen kapcsolatot a máltások fiatalabbjai, a tanodások és a támogató szolgálat tagjai vállalták magukra – mondta el az önkéntesek irányítója, hozzátéve: – Az elmúlt évek során rengeteg tartós élelmiszert raktároztunk be az esetleg beköszöntő nehéz időkre. Ez aztán a tavalyi év lett, ami miatt mindenféle adományokat elfogadtunk, és az anyagi lehetőségeinket is felhasználtuk a vásárlásokra, hogy legyen mit adni a rászorulóknak. Azt hiszem, hogy a legtöbbjükhöz eljutottunk.

– Mit tervez az új évre?

– Adja isten, hogy a járvány fölött minél hamarabb győzedelmeskedjünk, de a munkánknak változatlanul folytatódnia kell. Újra neki kell állni a gyűjtögetésnek, és be kell spájzolnunk ahhoz, hogy ismét felkészülten várjunk arra, amikor újból szükség lesz a segítségünkre.

– Szerencsére az önkormányzatunk jelentősen támogatja a munkánkat, és mellette rendre vannak egyéni adományozók is. Az ő jelentkezéseik és a segítő szándékuk nagyon megmelengetik a szívemet. Rendszeresen mellénk áll a Földvár Rubber Gumiipari Kft. is, különböző munkához való lábbelik­kel szoktak ellátni bennünket a pécsi központunkon keresztül. Hasonlóan segítségünkre van a GOG Hungary, a földvári malom, ami a termékeiből juttat rajtunk keresztül a rászorulóknak. Szerencsére az ő körük a hosszú és nehéz időszak ellenére sem lett immunis az adakozásra. Azt hiszem, hogy a megkedvelt nagy közösségi együttléteinknek, például a jótékonysági rendezvényeknek viszont egyelőre befellegzett. Ez pedig nehezíti majd a munkánkat – zárta gondolatait Jákli Viktor.