Jelképek, tiltások… avagy Müller Cecília keresztje

Nem is értem, miért kellene miniszterelnökünknek felszólítania arra dr. Müller Cecíliát, hogy kereszttel a nyakában ne jelenjék meg a tévé kamerái előtt.

Ezt vetette föl egy kötekedő, magát liberálisnak valló újságíró, akinek hites felesége szerint a Krisztust követő magyarok „horogkeresztények”. Az ember ilyenkor megnyugszik, hiszen az újságíró házassága minden bizonnyal boldog, hiszen egyetértenek. Mindketten utálják a keresztényeket és a keresztény kultúrát, a keresztény jelképeket. Ám, ez az ő magánügyük – kellene, hogy legyen, de nem az. Ugyanis emberünk egy közszereplőt támadott meg, s ezzel egy meglehetősen nagy közösséget is, amely közösség ragaszkodik ősei keresztény kultúrájához, saját hitéhez, annak jelképeihez, és megvallásához. Tette ezt akkor, amikor Franciaországban sorozatossá váltak a keresztények elleni támadások. Papot lőttek meg, sekrestyést fejeztek le, és a templomban imádkozó idős hölggyel ugyanezt tették, majd a templom előtt is megöltek egy onnan távozó nőt. Mindez egybeesett tollforgatónk ostoba felszólításával.

Lengyelországban is hasonló a helyzet, bár ott „csak” megverték a papot, feldúlták a templomot, misékre rontottak be az antifák, és állandó félelemben tartják a hívő keresztényeket. Bécsben a Szent Antal-templomban törtek-zúztak a pszichésen zavart török fiatalok, bár ott nem mise alatt szállták meg az Isten házát.

Valami tehát nem igazán stimmel Európában. A nyugati média alig, vagy egyáltalán nem is ad hírt ezekről az eseményekről, a rendőrség tétován intézkedik, de legtöbbször elengedi a gyanúsítottat, a bíróság pedig vagy felmenti, vagy gyógy­kezelésre utalja az elkövetőt.

Azonban, ha önvédelemre próbál berendezkedni egy-egy közösség, akkor a hatóság azonnal intézkedik, mert az önvédelem nem fér bele abba a demokráciába, amelyet nyugaton vallanak.

A lengyelországi eseményekről pedig azt a tájékoztatást nyújtja néhány nyugati lap, hogy a lengyel kormány beavatkozik a nők jogaiba, amikor korlátozza az abortuszt, s a keresztények elleni fellépést már nem tarja fontosnak megemlíteni. Pedig a templomrombolások és az istentiszteletek megzavarása, II. János Pál szobrainak meggyalázása éppen olyan „hatékony” tiltakozás, mint amikor a BLM-es antifák egy bűnöző halála felett érzett gyászukat a boltok kirablásával enyhítik, ám ezt is jogosnak vélik a liberális nyugati lapok.

Mit lehet tenni? Hallgatni kell? Tudomásul kellene vennünk a keresztényüldözés mai „modern formáit”? Le kellene vennie dr. Müller Cecíliának a keresztet a nyakából, mielőtt belép a stúdióba?

Nem! Erőt kell mutatnunk! Nem fegyverekkel, nem kivont karddal, hanem kereszttel, rózsafüzérrel, keresztvetéssel a templomok előtt, de mindenekelőtt azzal, hogy tudomást sem veszünk az efféle kötekedő felszólításokról.

Mi nem vonulunk speciális színösszetételű zászlókkal, nem hivalkodunk azzal, hogy mi mások vagyunk – mint mások (ők)… Nem akarjuk rákényszeríteni könyvekkel és óvodai előadásokkal saját, magunk által fergetegesen jónak tartott elképzeléseinket, s nem rámoljuk ki a boltokat, ha azt tapasztaljuk, hogy egyesek nem fogadják el a mi elképzelésünket a világról. Ám, ha nem ellenkezünk, azzal saját magunk felett mondjuk ki az ítéletet.

Hiszen emberünk ezután bárkiről bármilyen vallási jelképet igyekszik majd saját médiumain keresztül leparancsolni: – A rabbiról a kepit, a szerzetes oldaláról a rózsafüzért, a papról a reverendát, a lelkészről a palástot, a katonáról az egyenruhát, a magyar címerről a Szent Koronát etc… Mert minden jelkép valakit, valamiért zavar ebben a nagyon szabad világban. Különösen az antifákat, a BLM-eseket, a Lenin-szobrot állítókat. Szerintük csak egyetlen jelszó, egyetlen jelkép maradhat: amit ők találnak ki nekünk. Nekik ezt jelenti a liberalizmus, az emberi szabadság, a „forradalom”, az új világ.

Tehát, mint dr. Müller Cecília, én is maradok a nyakamban függő keresztnél. Hordom, mert nekem így természetes.

Amíg emberünk – és hites felesége – meg nem szólalt „keresztény-ügyben”, addig észre sem vettem, hogy „ügy van”, hogy kereszt van Müller Cecília nyakában. Ugyanis, nekem az nem tűnik természetesnek, ha valaki le akarja azt parancsolni – rólunk…